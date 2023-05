Los cotos salmoneros de A Estrada se abren hoy a la temporada de pesca del salmón con el Ulla en óptimas condiciones. Así lo estiman pescadores experimentados, que a primera hora de esta mañana planean estar ya a pie de río para intentar sacar de sus aguas un plateado. “El río está muy bien, de agua va perfecto. Quizás el coto de Ximonde sea el que tenga los mejores niveles y va un poco más alto en los otros, pero eso es un factor que ayuda”, consideró Salvador Ortega, todo un experto en la pesca de salmón. Él mismo es uno de los pescadores afortunados que intentará, en su caso desde el coto de Pontevea, hacerse con el “campanu” del Ulla, el primer ejemplar de la temporada en este cauce.

Ortega, que tuvo ocasión de pescar en ríos de comunidades vecinas en esta temporada, explicó que en la cornisa cantábrica los ríos salmoneros se encuentran “como en pleno mes de septiembre”. De hecho, indicó que en Cantabria se llegó a vedar la pesca hasta que lleguen las lluvias. Esta comparación lleva a los pescadores que hoy emprenden la temporada salmonera en el Ulla a felicitarse por el buen estado del cauce.

Otro de los atractivos de este arranque de la campaña en el Ulla es que, como se trata de un lecho salmonero, en sus cotos se podrá intentar apresar al “rey del río”, si bien en los tramos libres los pescadores también podrán lanzar sus cañas para medirse con las truchas. Ello, sumado a que hoy es jornada festiva, hace augurar que las riberas se llenen de pescadores durante toda la jornada.

A por el campanu

Son muchos los pescadores que intentarán sacar un salmón del Ulla en esta campaña, si bien el arranque de la temporada solo 28 podrán probar suerte con el campanu. Seis pescarán en el disputado coto de Ximonde, seis lo harán en Sinde, ocho en Santeles e otros tantos podrán pecar en el coto de Pontevea.

La normativa permite a estos deportistas iniciar la pesca una hora antes de que salga el sol. “Igual un poco antes de las siete de la mañana ya se puede empezar”, indicó el responsable de la publicación especializada en pesca Ás orillas do Ulla. En todo caso, Salva Ortega quiso recordar la existencia de un antiguo refrán que asegura que “los salmones no pican en el río hasta que el sol da en el agua” . “Para el salmón perjudica ir tan temprano. Es un pez que no suele pescarse con los cambios de luz, todo lo contrario que con las truchas. En cuanto comienza a hacerse de día, que hasta dudas si encender las luces del coche para ver, ese cambio es muy efectivo. Los pescadores de trucha deberían madrugar un poco más”, explicó. Asumió que antes de que salga el sol habrá ya pescadores de salmón en los cotos, aun a sabiendas de que “le gustan más las diez de la mañana que las seis”, pero las ganas son muchas.

La cucharilla es la gran preferida entre los señuelos para iniciar una campaña que, como sucedió en años anteriores, se cerrará antes de lo que era habitual, el próximo 30 de junio. La jornada de hoy se considera un buen termómetro para medir cómo marchará.