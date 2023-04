“La soledad no deseada es un fracaso colectivo de la sociedad actual”

La sala de prensa del Concello de Lalín acogió ayer el inicio del programa formativo para personas mayores “Mareas de coñecemento” producto de la colaboración del Ayuntamiento y la UVigo. La profesora lalinense María Isabel Ferreiro González fue la encargada de inaugurarlo con un seminario sobre la soledad no deseada de mayores.

–¿Hay similitudes entre estar solo y sentirse realmente solo?

–Desde luego, no es lo mismo. Estar solo es un caso de soledad objetiva y sentirse solo forma parte de lo que llamamos soledad subjetiva porque se trata de un sentimiento.

–¿Cómo deberíamos enfrentarnos a la soledad no elegida?

–Sin duda alguna, viviéndola, disfrutándola porque también tenemos que disfrutar momentos de soledad, que son necesarios para reconectarnos, que son también necesarios para volver a plantearnos nuestros objetivos y, sobre todo, en la gente mayor, de más edad. Debemos preguntarnos qué puedo cambiar o qué no hice hasta ahora, pues porque la vida o las circunstancias personales no me lo permitieron y ahora sí puedo hacerlo. Es decir, se trata de aprender a disfrutar de una etapa vital que me va a permitir hacer cosas que antes no podía llevar a cabo por distintas razones.

–¿No le parece que en la actual sociedad los solitarios son considerados como “los raritos”?

–Claro, porque desde muy pequeños no nos enseñan a estar solos y nos dicen que los raros son los que están solos. En este sentido, pienso que se mantiene una concepción errónea de la soledad. La soledad no es mala. De hecho, a las personas que tendré en el seminario les hablaré de las cinco o seis emociones básicas que se van a presentar en la soledad y que son la tristeza, la ira, el miedo, el asco y la alegría. La sexta es la emoción ambigua, que es la sorpresa, que puede ser positiva o negativa. Se trata de conocerlas para poder trabajar a través de diversas herramientas cada una de esas emociones. Me gustaría recalcar que las emociones no son buenas ni malas, sino que son positivas o, también, negativas.

–¿La soledad no deseada se experimenta de peor manera conforme se hace uno mayor?

–Ese es uno de los falsos mitos que todavía existen en la sociedad y contra los que debemos luchar porque no son ciertos. Lo de a mayor edad, mayor sentimiento de soledad no es cierto. Otro de los falsos mitos que perduran en el tiempo es que las mujeres sufren más la soledad y tampoco es cierto.

–¿Aislarse es lo mismo que ser un solitario empedernido?

–De ninguna manera. Una persona solitaria es una persona con tendencia a la soledad y como mejor está es solo. Sin embargo, insisto en la idea de que todos tenemos que buscar poder conseguir nuestros momentos de soledad particulares. Una persona que tiende a aislarse del resto es alguien que por su forma de ser y por su personalidad debido a determinadas circunstancias personales no le gusta relacionarse, nada que ver con el solitario empedernido, como me comentas.

–He leído por ahí que existen adictos a la soledad. ¿Hay algún antídoto para esa patología?

–Sí, existen personas así. En cuanto a la posibilidad de poder reconducir esa situación, si la soledad se convierte en un problema enquistado pues lógicamente sí que se necesitará mucha ayuda para poder salir de ahí. Estoy hablando, principalmente, de ayuda a nivel familiar en el caso de que se disponga de una red familiar. También sería conveniente de una ayuda a nivel de apoyo social o vecinal, que es algo fundamental. Después, también va a influir a la hora de intentar abandonar esa soledad crónica no buscada la zona en la que nos encontremos viviendo, me refiero a recursos de los que disponer para abandonar mi casa o no. En este supuesto, si el problema se presenta en zonas rurales es un poco más complicado porque no suelen haber tantas opciones. La red vecinal en la zona en la que vivimos, aunque sea en el medio rural, nos puede servir para solucionar un problema como ese.

–¿La soledad no deseada es un fracaso individual o colectivo?

–Por supuesto, es un fracaso total de la sociedad actual. Desde el momento en que desde pequeños nos dicen que no puedes estar solo. Y esto no solamente nos lo dice la familia, los padres, sino que eso es algo que continuamente en el colegio se sigue replicando. Yo creo que no sabemos estar solos porque ese es el problema. Y cuando estamos solos nos crispamos, que es cuando empezamos a hablar de la soledad subjetiva. Me refiero a convertir en subjetivo el dato objetivo de estar solo. Insisto que estar solo no es malo, hay que buscar momentos de soledad.

Un ciclo de cinco seminarios con teoría y práctica

El vicerrector de Profesorado de la UVigo, Alfonso Lago, la directora de la Escola Aberta de Formación, María José Moure, y la concejala de Política Social de Lalín, Paz Pérez, entre otros asistieron a la puesta en marcha de un programa que consta de un cinco seminarios y que concluirá en el mes de junio. El próximo será sobre salud y bienestar (5 y 6 de junio), a cargo de Marisol López, profesora del Programa Universitario de Maiores de la UVigo. El tercer seminario será los días 14 y 15 de junio y estará dedicado a la tecnología y el uso de herramientas en el teléfono móvil, con el profesor de la Escola Superior de Enxeñería Informática de la UVigo, Adrián Seara, al frente. La cuarta fecha tendrá como temática la manera de entender los trámites fiscales. Será los días 21 y 22 de junio y tendrá como ponente a Alberto Vaquero, profesor titular de Economía Aplicada de la universidad olívica. Y cerrará el programa los días 27 y 28 de junio un seminario sobre arte e historia patrimoniales de Lalín con la docente Ana Cebreiros. Todos tienen sesiones divulgativas combinada con otras prácticas.