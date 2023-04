Más de un millar de personas solicitan permiso para pescar al “rey del río” en los cotos del Ulla

Uno de los grandes reclamos turísticos de A Estrada es estacional y se encuentra bajo el agua. Ni que decir tiene que el Ulla regala a este municipio unos parajes de gran belleza en los que disfrutar del contacto con la naturaleza. Pero, además, en su caudaloso lecho nada una de las especies más apreciadas por los pescadores, tanto que su fama y tamaño le han granjeado el sobrenombre de “rey del río”. Más de un millar de personas –1.037 concretamente– han solicitado en este 2023 autorización de la Xunta para tratar de sacar un salmón del agua en los cotos del Ulla.

Aunque con riberas en las provincias de Pontevedra y A Coruña, a efectos de gestión en materia de pesca el Ulla depende por entero de Pontevedra. Las más de un millar de personas que canalizaron ante la Xunta petición de permiso de pesca de salmón en el Ulla se corresponden con 555 solicitudes (cada una puede incluir hasta 3 cañas). Podrán probar suerte desde el 1 de mayo, fecha en la que tradicionalmente el Ulla se llena de pescadores y espectadores en una jornada en la que, tanto quienes pescan como quienes miran, desean que llegue el momento de ver salir el “campanu” de las aguas.

A diferencia de lo que pueda parecer, a menos para los legos en la materia, aunque la temporada de salmón en los cotos del Ulla se abra el 1 de mayo y se cierre el 30 de junio –la de 2023 es, de nuevo, una campaña reducida–, los pescadores que obtuvieron permiso no pueden practicar la pesca todas las jornadas hábiles que lo deseen sino que, conforme al número que se les haya asignado para el sorteo, tendrán que elegir entre los cotos y fechas que queden disponibles.

Si el salmón no pasa por su mejor momento en las aguas del Ulla, los pescadores tampoco lo tienen todo de su parte. Que los deportistas interesados tengan oportunidad de hacerse con un puesto en el coto de su preferencia –para la mayoría Ximonde– no es nada fácil. Ello hace que si los solicitantes proceden de lugares de fuera de la comunidad gallega decidan, finalmente, desistir en su intento de buscar un plateado en el Ulla.

Desde múltiples lugares de España

Y es que en los cotos salmoneros estradenses no solo pescan –ni mucho menos– pescadores gallegos. Además de deportistas de la comunidad autónoma se dan cita junto al Ulla otros llegados de distintos puntos del país. Aunque predominan los pescadores del noroeste de España –Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco o Valladolid– también llegan muchos de Madrid o, incluso, del Levante peninsular.

“La pesca del salmón mueve a muchísima gente y todavía podía mover más”, indica el experto en pesca del salmón Salvador Ortega. Señala que actualmente se dan dos circunstancias que frenan este foco de atracción: la falta de salmones en el río, con una población cada vez más reducida de esta especie, y la complejidad que entraña en Galicia presentar solicitudes para la pesca de estos peces, frente a la agilidad de esta tramitación en comunidades autónomas vecinas, caso de Asturias o Cantabria.

En estas últimas regiones se vivió hace unas semanas el arranque de la temporada salmonera, que comienza un mes antes que en el caso del Ulla. Las crónicas del estradense Salvador Ortega, que dirige la publicación especializada en pesca Ás orillas do Ulla, narran como el primer salmón asturiano de la temporada fue pescado por José Luis Vega Tomás, de Cangas de Onís. El pescador sacó el salmón a cebo natural del río Sella, un campanu con un peso de 3,250 kilos. De momento solo han salido dos ejemplares: uno en el Sella y otro en el Narcea-Nalón, sin que la temporada haya regalado los primeros plateados en Cantabria. El propio Ortega explicó que lo que preocupa en estas comunidades es el bajo nivel de agua que llevan los ríos. “Los peces de mar buscan la llamada de agua dulce en la ría. Si no hay esa tirada, no van a subir”, explica. “Aquí en Galicia, por suerte, tenemos agua. El Ulla está estupendo, maravilloso, de agua”, apunta este pescador estradense.

Ortega reconoce que no existe una relación directa entre cómo marche la temporada en Asturias y Cantabria y cómo vaya a ser la del Ulla. Sin embargo, no deja de asumir que, en cierto modo, marca tendencia. “Si allí la temporada es muy buena, aquí, si no es muy buena va a ser buena. Al final, hay salmones erráticos”, apunta. No obstante, este experto es más partidario de utilizar como vara de medir para realizar un pronóstico de la temporada la marcha de la jornada inaugural del 1 de mayo. “Ese día es un buen indicador. Si se pescan uno o dos salmones, la temporada va a ser buena”, dice.

Sinde, Santeles, Pontevea y Ximonde son los cuatro cotos en los que los pescadores podrán probar su arte para hacerse con el monarca fluvial. En toda la temporada solo se podrán pescar 30 ejemplares, aunque ninguno lo pondrá fácil. Si hay salmón, los pescadores tendrán que poner todo de su parte para llevarlo a su sacadeira. Algunos se irán a su casa con una jornada en blanco de capturas. Otros, llegarán a pelearlo. Unos y otros demuestran que la pesca del salmón en el Ulla tiene algo que engancha.