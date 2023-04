Los concellos de A Estrada y Silleda podrían añadir un proyecto eólico más a la lista, según presentaba ayer el DOG (Diario Oficial de Galicia), a través del cual se sometían a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental y el proyecto de interés autonómico de parque eólico Targos, promovido por Naturgy Renovables y que se asentará entre territorios de los municipios anteriormente mencionados. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 28,5 millones de euros y contempla la instalación de seis aerogeneradores con una potencia total de 30 megavatios, mientras que la producción media neta esperada es de 95.252 megavatios al año.

Por otra parte, estos días el DOG también publicaba la relación de terrenos objeto de la solicitud de declaración de utilidad pública con la necesidad de urgente ocupación para el proyecto de Línea de Alta Tensión de 132 kilovatios de los parques eólicos de Serra do Faro y Valdepereira. En esta lista figuraban un total de 405 parcelas repartidas entre los términos municipales de Dozón y los ourensanos de San Cristovo de Cea, Piñor y O Irixo. En concreto, de este último se solicita la expropiación de 58 terrenos en Coto do Muiño, Toxa, Campo Feira, Os Retiros, Fontelas, Coruzas, Baixo Camiñomisa, Tras do Chouso, Camiño Real, Raposeiras, Marco Grande, Cima Rega, Val Costadiña, Queimada, Rega Porco, Cima Posto y Rega do Erial. Actualmente, el plazo de alegaciones para afectados está abierto.