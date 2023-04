¿Y si el banco te paga el Ferrari, aunque solo sea por un día? ¿Y si tienes que pagar religiosamente la hipoteca cada mes, pero conduces un coche que vale más que esa casa que tienes a medias con el banco? Pues, no cabe duda de que vas a tener que seguir pagando como hasta ahora pero, al menos durante 24 horas, quizás puedas ponerte el disfraz apropiado para saber qué se siente conduciendo una vida de rico. El despacho de abogados del estradense José Cao García causó ayer una auténtica revolución en las redes sociales al anunciar su intención de agradecer la confianza depositada por una larga lista de clientes que acudieron a Atlántica Abogados para reclamar sus gastos hipotecarios mediante un sorteo en el que la persona agraciada pasará a conducir un Ferrari 488 Spider.

Será como en el cuento de Cenicienta. Pasadas las 24 horas, el Ferrari se convertirá de nuevo en calabaza para el hipotecado que se ponga al volante. Pero ya habrá cumplido su cometido. Las bases del sorteo serán depositadas ante notario, según explicó en la tarde de ayer el propio Cao García. El sorteo se realizará entre todas las personas que confiaron en este abogado para presentar sus demandas de reclamación de gastos hipotecarios y entre todas las que todavía puedan acudir a él hasta el próximo 1 de diciembre. Este despacho estradense tiene ya todo preparado para que, previsiblemente, el sábado 16 de diciembre un ciudadano de a pie, de los que pagan cada mes su hipoteca, reciba las llaves de un Ferrari a las diez de la mañana. No tendrá que entregar el vehículo hasta la misma hora del día siguiente.

Traído de Madrid

Cao contactó ya con una empresa de Madrid especializada en vehículos de lujo. Traerán el Ferrari hasta A Estrada y lo entregarán al ganador del sorteo en la Praza da Constitución. Para aquellos que solo sepan del premio escogido poco más que se trata un coche completamente fuera de su alcance, baste decir que tendrán a su exclusiva disposición un automóvil de lujo que tranquilamente podría suponer ir montados –en términos económicos– sobre el valor contante y sonante de su piso y, ya puestos, casi sobre el del apartamento en la playa por el que suspiran.

Cao agradeció ayer la confianza de clientes que llegaron casi a viralizar el recurso a su despacho para la reclamación de los gastos hipotecarios. Este abogado comenzó a adentrarse en estas reclamaciones hace unos dos años, a raíz de una sentencia del Supremo que estimó que este tipo de cobros no eran legales. Empezó a recoger reclamaciones ofreciendo sus servicios de manera gratuita. En caso de no ganar, no se llevaba nada; si se estimaba la demanda, el cliente recuperaba su dinero y él pasaba las costas a los bancos. Ahí está el negocio. El letrado evita decir cuántas demandas presentó, pero reconoce que son muchas. Hasta la fecha, todas ellas se estimaron, de manera que pudo recuperar alrededor de 200.000 euros de los hipotecados. En todos los procedimientos se impusieron costas al banco. De este modo, es atinado decir, como señalan en redes, que este es “el Ferrari de los bancos”, como tampoco es errado decir que a algún estradense su hipoteca le pagará, aunque solo sea por un día, el Ferrari. Tendrá que disfrutarlo antes de que se vuelva calabaza.