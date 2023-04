El candidato de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, lamenta “el constante baile de mamotretos” en las calles Principal y Loriga. Indica que en vez de aprovechar la humanización diseñada y preparada durante el anterior mandato para impulsar la vida comercial y social de la zona, “el PP decidió meterse en un lamentable bucle de despropósitos que está perjudicando gravemente a la actividad en la zona y a la imagen de Lalín”, relata.

Dic que primero, se rebajó la calidad del proyecto; después se mantuvo el paso de vehículos para unas calles diseñadas como de prioridad peatonal y luego “ante los reiterados aparcamientos irregulares y daños en las jardineras que ellos pusieron a la nivel del suelo” se colocaron unos bloques de piedra que causaron numerosos golpes en vehículos, así que los trasladaron la calle matemático Rodríguez, y los sustituyeron por enormes y antiestéticos maceteros que, un día sí y otro también aparecen tirados o cambiados de sitio. “Todo un esperpento que da buena muestra del perdido que anda este gobierno, que no sabe ni hacer el más básico”, zanja Cuíña. “Es tal la vergüenza que sentimos los lalinenses por el estado de las calles Principal y Loriga, que ya no nos quedan palabras”, señala. Promete como regidor medidas inmediatas para evitar este tipo de s situaciones. “Se pondrán las jardineras en condiciones y con un servicio de mantenimiento idóneo, y se reubicarán los contenedores, ya que no hay una sola calle humanizada en Galicia que los tenga como Lalín”, subraya.

Y critica que el cierre de estas rúas el fin de semana, en ocasiones con una valla, se realice sin criterio o pauta alguna.