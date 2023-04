La séptima edición del Salón do Vehículo de Ocasión, organizada por la Fundación de Exposicións e Congresos, cerró ayer sus puertas en A Estrada superando el millón de euros de volumen de negocio, según los datos aportados por la entidad al cierre de esta edición. “En estos tres días de duración del certamen se superó el millón de euros de venta directa. Esto pone de manifiesto que, aun no siendo el certamen más visitado de los que organiza el recinto, es, sin embargo, uno de los que más volumen de negocio genera, junto con la Feira do Moble de Galicia”, señalan desde la organización. Estiman que este dato posiciona al recinto como “un activo agente dinamizador en la economía tanto del entorno como de la comunidad autónoma”.

Las mismas fuentes señalaron que el salón se cerró en esta ocasión con un volumen de visitantes ligeramente superior al de la pasada edición, aun cuando la jornada que más público generó fue la del sábado. “Lo más positivo y destacable de esta muestra fue el volumen de negocio, que contribuye de forma significativa a dinamizar la economía de la comarca y de la comunidad autónoma”, exponen desde la popularmente bautizada como Fundación do Moble. Indican que a media tarde de ayer las firmas expositoras confirmaron a la organización que ya se habían vendido un total de 50 vehículos, quedando todavía pendientes de cerrar nuevas transacciones a lo largo de la tarde de ayer e, incluso, en los próximos días. Por otra parte, desde la Fundación de Exposicións e Congresos se quiso recordar ayer que, a lo largo de 2022 los eventos programados por este ente público fueron visitados por “un total de 15.000 persona”, “lo que incide en el impacto socioeconómico del entorno, viéndose beneficiados principalmente el sector de la hostelería, el comercio y las estaciones de servicio locales”, añaden. 300 vehículos El recinto ferial estradense reunió desde la tarde del viernes en cinco pabellones y en toda la zona exterior más de 300 vehículos kilómetro cero, seminuevos y de ocasión, buscando adaptarse a todas las necesidades, gustos y bolsillos de los visitantes de la muestra. Más de una decena de firmas del sector secundaron esta convocatoria, que lleva siete años siendo un referente en el calendario ferial de A Estrada. Coincidiendo con el cierre del certamen, a última hora de la tarde de ayer se realizó un sorteo de veinte vales de combustible, lavado y limpieza del vehículo entre los visitantes que habían depositado en la urna su entrada al recinto ferial. Todos estos premios contaron con el patrocinio de las estaciones de servicio locales: SBC, Strada y Servicios Puente Liñares. Los agasajados serán contactados telefónicamente para que retiren los vales en la fundación y puedan canjearlos.