Tanto Compromiso por Lalín como el PSOE salen al paso del anuncio del gobierno local sobre la ampliación del área deportiva del Lalín Arena. En junta de gobierno quedó aprobado el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones (PEID) de la Ampliación del Sistema General de Equipamientos SG-EQ 4.

Para el candidato a la Alcaldía por Compromiso, Rafael Cuiña, esta aprobación no es otra cosa que “un uso espurio de la junta de gobierno para realizar anuncios electoralistas con los comicios ya convocados”. Esta aprobación inicial, además, es una evidencia de que el PP “tiene los deberes sin hacer, y de que Crespo intenta salvar la cara con un trámite administrativo que no es más que una declaración de intenciones y cuya aprobación definitiva, en el mejor de los casos, no llegará hasta dentro de varios meses”.

Cuiña tiene claro que en este mandato el ejecutivo popular “no hizo nada” para cumplir una promesa, ya repetida, de un nuevo complejo deportivo con una pista de atletismo homologada. “No hay terrenos, ni proyecto, ni presupuesto... absolutamente nada, solo humo”, remarca el exalcalde, quien añade que los más de 300 practicantes de atletismo en el municipio “serán una prioridad absoluta para Compromiso por Lalín”. Compara, además, la inoperancia de Crespo con lo que sucede en A Estrada, donde sí se apostó por el atletismo con fondos de la Diputación.

Por su parte desde el PSOE Alba Forno se compromete a ejecutar esas pista en cuanto entre en el ejecutivo local. “Crespo no movió un solo dedo en cuatro años y únicamente se dedicó a culpar a los propietarios, en lugar de asumir que no supo hacer una buena gestión”, señalan desde el partido. Los socialistas explican que con la mitad de los terrenos que quiere expropiar el regidor sería suficiente para materializar estas pistas, “por eso nos comprometemos a hacerlas en 25.000 metros cuadrados, y es la necesidad que hay que cubrir de forma prioritaria”.

Desde el PSOE también se apunta que la meta es llegar a un acuerdo que beneficie también a los dueños de los terrenos, por lo que aconseja “negociar con ellos y escucharlos, en lugar de seguir con la política de Crespo de no reunirse con ellos”. Los socialistas también coinciden con Compromiso al decir que el PP “aprobó un papel que no significa nada, para disimular que incumplieron su promesa”.