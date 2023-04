La presentación de Nova Alternativa es, sin lugar a dudas, el parto más esperado en la política local cruceña de cara al 28-M. En noviembre, hace casi cinco meses, esta Redacción adelantó los primeros tanteos entre dos ediles del PP, Manuel Souto y Diego Pallares, para conformar una lista al margen del paraguas de los populares.

Ayer se confirmó esta candidatura, que además puede presumir de ser la primera que da a conocer a sus miembros: Souto liderará la agrupación de electores, en la que se integra Pallares, pero también otro histórico exedil del PP, Andrés Lareu López. La lista no solo le roba al grupo popular tres concejales o antiguos concejales, sino que también se lleva a José Ramón Otero, quien fue, durante años, secretario de Jesús Otero cuando este ocupaba la Alcaldía. Así las cosas, de los seis ediles que sacó el PP de Cruces en 2019, solo quedan bajo estas siglas tres: el propio Jesús Otero, Laura Rey Conde y José González López, ya que Beatriz Iglesias ha descartado continuar en política.

En un comunicado, Nova Alternativa indica que nace en vista de cuánto cambió el contexto político en el municipio en los últimos cuatro años. “La inestabilidad política de esta legislatura, unida a la existencia de personalismos que dificultan la conformación de pactos estables y duraderos, llevó a la política municipal a un continuo tira y afloja que dificulta enormemente la gestión pública y la adopción de decisiones en el ámbito colectivo”. Y razón no le falta: Xuntos gobierna en clara minoría, con 3 concejales de 13, y sin embargo no busca el consenso previo con los tres partidos de la oposición; los reproches son continuados entre el alcalde, Luis Taboada (antaño íntimo amigo de Otero) y su antecesor; y a la oposición, muchas veces, no le queda otra que abstenerse para sacar adelante cuestiones como proyectos de obras o pagos de facturas. Porque si vota en contra, la lectura pública que hace el gobierno local es que frena gestiones a mala fe.

Por eso, Nova Alternativa surge ante la necesidad de una opción “con una mentalidad abierta y con capacidad de diálogo, que anteponga el interés ciudadano ante otro tipo de intereses o preferencias, y que lleve a cabo una gestión responsable, seria y realista de los asuntos públicos”.

Otras de las premisas que están detrás de esta candidatura son “una preocupación creciente por el modo en que se están gestionando los recursos con que cuenta nuestro concello y la incidencia que vaya a tener esto en el futuro para las próximas generaciones”. Supone, además, un paso adelante en la regeneración democrática y en favor del respeto a las instituciones públicas.

Ya de cara a su línea de gestión en caso de que acceda a la Alcaldía, Nova Alternativa expone a grandes rasgos que su afán es “normalizar el día a día de la acción de gobierno, y realizar una gestión sensata, encaminada al mantenimiento, conservación y mejora de los servicios públicos municipales”, a la vez que se realizan inversiones e intervenciones que repercutan en un incremento de la actividad económica local. “No se trata de hacer por hacer, sino de hacer para crecer en conjunto”, asevera la formación.

Abandono del territorio

Nova Alternativa no es ajena a la continua pérdida de población que padece Cruces, al igual que buena parte de los concellos dezanos y del interior gallego. Por eso, entre sus luchas están contener el abandono del territorio y esa despoblación.

Las personas que integran esta agrupación de electores tienen claro, de forma unánime, que es Manuel Souto López quien debe liderar la candidatura y guiar la acción de gobierno “en el presente y en el futuro próximo del municipio”. Junto a él hay un equipo tanto de gente joven como de mediana edad, tanto con experiencia en el ámbito público como sin bagaje en él, pero con muchas ganas. Tienen curriculum de sobra los tres concejales o exconcejales del PP: Souto lleva en política local desde el año 2001, Diego Pallares desde 2015 y Andrés Lareu estuvo en el gobierno local 12 años, entre 2007 y 2019.

Son, además de los cuatro integrantes ya mencionados: Lara María Suárez Laso; Iria Álvarez Gómez; Manuel Camino Castro; José Manuel Rey Míguez; Vanesa Vázquez Gómez; José Manuel Míguez Lueiro; Marlene Gómez Ramos; María Mosquera Blanco; Belén Guzmán Perdigao; Javier Otero Leis y Mirian Varela Blanco. Se desconoce, por el momento qué puesto ocupará cada uno en la candidatura a las elecciones de mayo.