La Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada acogió ayer la jornada inaugural de la segunda edición de la Mostra de Orientación, promovida por los centros Colegio Plurilingüe N. S Lourdes y los institutos Nº1; IES Manuel García Barros y Antón Losada Diéguez, en colaboración con el Concello y la Consellería de Cultura, Educación e Universidade. La programación del evento, al cual se estima una asistencia de un millar de estudiantes, contempla una oferta de actividades en las que se incluyen stands informativos, y talleres de diversas instituciones, así como charlas de las universidades gallegas, del Centro Superior de Hostelería de Galicia, Formación Profesional y Fuerzas Armadas.

En el acto de apertura participó del alcalde, José López, junto con la edil Amalia Goldar, y el Secretario General Técnico de la Consellería de Educación, Manuel Vila López. En su intervención, el regidor señaló la “importancia de acercar la oferta formativa al estudiantado para así dotarlo de más opciones con las que labrar el futuro” y agradeció “el trabajo de todos los responsables de los centros de enseñanza por poder celebrar jornadas tan importantes como la II Muestra de Orientación”.

Por su parte, Vila López hizo hincapié en la importancia “de tener alternativas de formación, y especialmente, poder ser conocedores de las mismas”.

Así, desde las 10.00 horas, cuando se inauguraba el encuentro, ya fueron muchos los cursos de diversos centros no solo de A Estrada sino también de la contorna, que se acercaron a la zona para recabar información sobre la variada oferta de carreras que pueden emprender una vez finalizada su etapa en secundaria. Los stands eran numerosos y algunos especialmente llamativos. Es el caso de la Guardia Civil o la Policía Nacional, que contaban con coches y motos expuestas para que el alumnado pudiera acercarse a verlos.

En este sentido, ambas instituciones, al igual que las Fuerzas Armadas, aseguraban que el interés mostrado por la juventud asistente por estas profesiones era alto. La Policía Nacional, por ejemplo, enseñaba la diversificación de oportunidades dentro del cuerpo, como la policía científica, los antidisturbios, el departamento de prensa o mismo los agentes que informan en ferias como estas de las labores de esta institución. Los alumnos que se acercaban a preguntar, por su parte, afirmaban estar agradecidos de poder conocer mejor sus opciones antes de decidirse por una carrera profesional. En el caso de la Nacional, algunos mostraban interés por el cuerpo de antidisturbios asegurando que les gustaban los trabajos físicos.

Mientras, en el stand de las Fuerzas Armadas hacían lo mismo con un grupo que mostraba curiosidad por su trabajo. Allí les hablaban de las diferentes divisiones: aire, tierra y mar, y de los rangos. El personal confesaba que “por lo que más preguntan es por el ejército de aire, pilotar aviones, influenciados por películas de acción como Top Gun”, no obstante, la realidad no es tan romántica como la gran pantalla y les toca a ellos ser pragmáticos: “tenemos que decirles que si tienen una sola dioptría de miopía, por ejemplo, ya no serán aptos para el puesto, y que los pilotos de aviones se pasan la mayor parte del tiempo en la base o en simuladores”.

Por otra parte, los ciclos también disfrutaron de bastante popularidad. El IES Antón Losada Diéguez sacó a sus alumnos de madera para que pudiesen hablar en primera persona de la experiencia de cursar estas formaciones. Estos compartían que lo que más les gustaba era que “se aproxima más a lo que nos gusta” y la flexibilidad educativa, al no tener que “estar horas y horas sentados delante de un libro”. Además, mostraban a los que quisiese acercarse algunos de los proyectos realizados en clase, como un tablero de ajedrez personalizado, una banqueta con detalles en madera de castaño y pequeños huecos para guardar objetos o dinero y cajas de madera.

Por otra parte, el Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude también mostraba su oferta académica, con tres alumnos que compartían sus impresiones. Estos están formándose para ser veterinarios o ingenieros agrónomos, entre otras cosas, y confiesan que “hay muchas opciones, si te gustan estas cosas es una muy buena opción, no solo para desarrollo profesional sino también para implementar en tu propia explotación agraria o para acceder a la universidad”.