Juan Ramón Sanmartín ingresa en la Real Academia Galega de Ciencias

La Real Academia Galega de Ciencias incorpora hoy a tres nuevos académicos, entre ellos el estradense Juan Ramón Sanmartín Losada, que pronunciará su discurso de ingreso en un acto celebrado a las 19.00 horas en el Pazo de San Roque, junto a Francisco Marcellán y Jorge Martínez.

La trayectoria académica y profesional en el ámbito de la ciencia de Sanmartín es incuestionable, es doctor en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense y doctor en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de Colorado -donde fue científico visitante-. Fue investigador asociado en la Universidad de Princeton y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde también fue profesor visitante. Fue asimismo científico visitante en el Observatorio Astrofísico Smithsoniano de Harvard. Trabajó como ingeniero en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y fue profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, donde ocupó la cátedra de Física y desde 2011 es profesor emérito.

A este extenso currículum hay que sumarle el haber ejercido de jurado en un certamen de gran calibre a nivel nacional, como lo son los Premios Príncipe de Asturias de Ciencias.

Dentro de la comunidad científica, concretamente en su campo de estudio, que es la física, es conocido por introducir conceptos como el bare tether, en la tecnología emergente de amarras espaciales, unos mecanismos que podrían contribuir en el futuro a la eliminación de la basura espacial y a la exploración de los grandes planetas del Sistema Solar. La Agencia Espacial Europea le aprobó en 1993 un experimento de demostración con Alcatel Space para los Columbus Precursor Flights; le siguieron otros proyectos para la NASA y para la propia ESA. En relación con Galicia, destacan sus trabajos sobre el movimiento del botafumeiro, que se recogen en dos artículos publicados en el American Journal of Physics en 1984 y en Investigación y Ciencia y Pour lana Science en 1990.

Juan Ramón sigue así con el legado familiar como estradense destacado en las esferas de la academia, al igual que su tío Antón Losada Diéguez, aunque este último lo hiciese desde las letras y la política.

En relación a la noticia de su ingreso en esta institución, Sanmartín asegura sentirse “muy contento” pese a desconocer hasta hace poco que existía una entidad como la Real Academia Galega de ciencias, “en enero me dijeron que había sido aceptada mi candidatura y fue una noticia muy agradable, más al ser en Galicia”. Pese a que confiesa que “no me gusta mucho estar fuera de casa, intento viajar lo menos posible”, Juan coge hoy un tren desde Madrid a Santiago para participar en el acto y poder pronunciar en persona su discurso “en el que tocaré temas como los distintos trabajos que he realizado a lo largo de mi carrera”, los que sin duda han hecho que en este día, a sus 82 años, sea agraciado con este reconocimiento.