El estradense Marcos Puga y su joven yegua de siete años MAP Xarifa se estrenaron el pasado fin de semana en una prueba de 100 kilómetros internacional y lo hicieron logrando un gran y en parte inesperado tercer puesto de la general. El Internacional de Brión era además el Campeonato Gallego, por lo que el jinete de A Estrada subió también al podio como tercer clasificado a nivel autonómico.

Puga y Xarifa obtuvieron la clasificación para los 100 kilómetros el año pasado y su objetivo esta temporada era terminar las dos carreras necesarias sobre esta distancia para poder tener acceso a las pruebas de 120. Con la intención de llegar a meta se presentaron en Brión, un internacional al que acudían jinetes de toda España y que llegaba muy pronto en el calendario. “Nadie contaba con un Internacional en Galicia en febrero, así que nos cogió el toro a todos. Sin embargo, hay que aprovechar porque los costes si corres aquí son menores”.

Puga tuvo solo un par de meses para poner a punto a Xarifa y tomar la salida en el Internacional. “Fue una carrera muy técnica y dura, con muchos cambios de ritmo y en la que no podías coger ritmo. Yo iba a hacer mi carrera y a llegar a meta pero varios de los que iban por delante fueron eliminados, precisamente por la dureza. Eso me dio la opción de ser tercero y la aproveché. Sin embargo, no forcé más de lo que debía ni aumenté los ritmos porque los caballos notan el salto del 80 al 100”.

Tras este gran resultado, Puga baraja la opción de participar el mes que viene en el Campeonato de España de Veteranos en Badajoz, también de cien kilómetros, o bien saltarla e ir al Internacional que tendrá lugar en Lugo en abril. Para poder participar, el estradense destaca el apoyo de sus patrocinadores, Río Liñares-Restaurante Catering, Forrajes Riobó y Helvetia A Estrada. “Hay que agradecer a las empresas que apoyan deportes minoritarios como este. Esto tiene un coste elevado, especialmente si salgo de Galicia y no es fácil encontrar apoyos económicos. Esta yegua, que está criada en casa, tiene potencial y podría competir más, pero sin apoyos económicos es imposible”.