Edificios singulares con armazón arcaico

El parque de edificios español consume en la actualidad el 30% de la energía final y existe un parque de viviendas que no está dotado de instalación de calefacción. Que un municipio cuente con un parque inmobilario más antiguo o reciente no implica necesariamente que sus hogares sean más o menos sostenibles, pero sí existen factores determinantes en la eficiencia energética como un pobre aislamiento, dependencia de combustibles fósiles para calefactarlo o cubiertas y estructuras deterioradas por el paso del tiempo. El Gobierno central puso en marcha un plan que, financiado con fondos europeos y con la participación de las comunidades autónomas, financia a particulares y administraciones actuaciones en inmuebles. Para conocer con detalle el grado de eficiencia energética de una construcción el ministerio habilitó la página web https://edificioseficientes.gob.es/ y ahí se referencian las características de los bienes. La clasificación va desde la letra A hasta la G, en función de si son más o menos consumidores de energía.

Lalín.

A tenor de los resultados que figuran en el portal ministerial, la mayor parte de los edificios públicos, tanto de titularidad municipal como de otras administraciones, suspende claramente en su eficiencia energética. Y estamos hablando en casos de edificaciones de reciente construcción como el consistorio, al que se le aplica la etiqueta D, mientras que por ejemplo el Lalín Arena goza del distintivo C, como la biblioteca municipal, el mercado de abastos, el auditorio o los dos pabellones. Con la calificación D también figuran los juzgados, los CEIP Manuel Rivero y Xesús Golmar y los dos institutos. En esta evaluación hay edificaciones cuyo distintivo fue certificado y en otros casos el ministerio maneja un criterio estimado. A pesar de que sobre el mapa catastral cualquier ciudadano puede visualizar las características de sus propiedades, incluso con la referencia del inmueble y metros cuadrados de superficie, hay construcciones que por el momento no figuran en la planimetría. Este es el caso, sin ir más lejos, del centro de salud de Lalín, entre otros inmuebles que son de titularidad pública.

Silleda.

La instalación pública dezana con mejor calificación de eficiencia energética, la A, es la casa consistorial de la capital trasdezana. Cabe recordar que la sede municipal se trasladará a la antigua Casa da Xuventude, construcción que también cuenta con una buena valoración técnica y en su distintivo oficial se identifica como B. En esta misma situación está el centro social de los mayores de la capital municipal o las oficinas de la Fundación Semana Verde de Galicia, mientras que el pabellón César Fares tiene la etiqueta C. En A Bandeira comparten el distintivo D el centro social Vista Alegre y el auditorio. Curiosamente para el CEIP de Silleda no es posible concretar su grado de eficiencia energética.

Vila de Cruces.

En la tercera localidad dezana más poblada echamos un vistazo a dos construcciones que, a tenor de su clasificación, precisan un importante consumo energético para caldear su ambiente en invierno y, si fuese el caso, minimizar el impacto de las altas temperaturas en las épocas más calurosas. La casa consistorial figura con la etiqueta E, mientras que al colegio público de la capital municipal se le aplica el distintivo clase D.

Rodeiro.

La casa consistorial de la capital de Camba está dentro de las construcciones bastante sostenibles (C), mejor incluso que el centro cultural Manuel Lamazares, que tiene el D.

Agolada.

En este municipio tomamos como única referencia el consistorio, poco eficiente, al estar catalogado con la etiqueta D.

Dozón.

Aquí se muestran las dos caras de una moneda que muestra la más favorable en la sede municipal [en obras precisamente] pero que tenía la calificación A, con el consultorio médico como G.

A Estrada.

En el caso del concello estradense, tan solo un edificio de titularidad pública, concretamente, autonómica, consigue la A en materia de eficiencia energética, el de la Agasp. En cuanto a los inmuebles municipales, aquellos que aparecen registrados, pues llama la atención que la casa consistorial, sin ir más lejos, no figure en el mapa, no consiguen superar la D. Estos serían la biblioteca municipal y el Novo Mercado, mientras que el pabellón deportivo Coto Ferreiro se queda con una E. En cuanto a los centros educativos; tanto los IES como los CEIP del área urbana suspenden con un D, y puede adivinarse que el nuevo centro de salud sacaría una A, pues la ubicación figura en verde oscuro en el mapa, si bien no se detalla el inmueble.

Forcarei.

Pese a las obras de mejora del 2016, el consistorio forcaricense saca una D en eficiencia energética. Lo mismo ocurre con el cuartel de la Guardia Civil, el pabellón polideportivo y el IES Chano Piñeiro. En general, en el mapa no figura un solo edificio eficiente energéticamente, ni de titularidad pública ni privada.