Rueda explicó que las actuaciones se van a llevar a cabo en dos fases: un primer tramo que unirá A Ramallosa y Pontevea –al que se destinarán 33 millones de euros– y un segundo tramo de Pontevea a O Rollo, ya en el Concello de A Estrada, y que tendrá una inversión de 34,4 millones de euros.

En cuanto a los plazos, el próximo mes de enero se llevarán a cabo las expropiaciones para ejecutar la primera fase de estas obras –el tramo de 3,5 km– entre A Ramallosa y Pontevea y las actuaciones se licitarán a lo largo del primer trimestre de año. “Dentro de un año las obras de este tramo ya estarán en ejecución y el plazo previsto es de 20 meses”, indicó Rueda. Esto implicaría que en 2025 se abriría al tráfico este nuevo tramo de la autovía. Mientras, aclaró, se seguirá avanzando en las expropiaciones para el proyecto de la segunda fase: otros cuatro kilómetros que unirán Pontevea y A Estrada, llevando la autovía desde la capital de Galicia hasta las inmediaciones del polígono de Toedo.

Este proyecto contempla la creación de una infraestructura técnicamente compleja que va a incluir la ejecución de tres viaductos –que servirán para salvar los ríos Santa Lucía (de 150 metros), Ulla (150 metros) y Vea (40 metros)– además de siete pasos inferiores y tres pasos superiores.

En la presentación del proyecto en el consistorio de A Estrada, ante un gran número de representantes vecinales y empresariales del municipio, Rueda explicó que en el futuro los usuarios podrán hacer el recorrido desde A Ramallosa (Teo) –donde finaliza actualmente actualmente la autovía— hasta el municipio en menos de la mitad de tiempo. Además, A Estrada se situará a unos 10 minutos de la AP-9, es decir, “integrada en la principal columna vertebral del Eje Atlántico”.

La finalización de la autopista se trata, según explicó, de una de las obras más esperadas por los vecinos de la comarca y es un proyecto estratégico para la Xunta. “Dejar a diez minutos a capital gallega de una zona tan importante como es A Estrada es algo que había que hacer”, resaltó. En este sentido, el titular de la Xunta subrayó que va a suponer una mejora en la seguridad vial; en la vertebración territorial de la comunidad y en la competitividad de A Estrada, “un ayuntamiento que no solo alberga importantes instituciones como la Academia Galega de Seguridade Pública o el Centro Integrado de Emerxencias 112 y del 061 sino que es un municipio con una gran actividad industrial y comercial”.

Rueda recordó además el largo proceso vivido por esta ampliación, desde 2008, cuando finaliza la primera fase hasta A Ramallosa, hasta ahora, con el inicio de las expropiaciones y de las obras de ampliación hasta Pontevea. Por el medio hubo una paralización del proyecto, que se retomó en 2018. El presidente destacó en este sentido la insistencia del alcalde, José López, en sacar adelante este proyecto. El regidor local acompañó a Rueda en este anuncio junto a la conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Ethel Vázquez,y el presidente de la Asociación Comarcal de Empresarios, Jose Luis Terceiro.

“El futuro de A Estrada viajará por esta autovía”

El alcalde de A Estrada destacó el gran impacto que tendrá esta ampliación de la autovía hasta A Estrada para la provincia de Pontevedra y para la Galicia interior en general. “Creo en el impacto favorable de este tipo de infraestructuras en el territorio y que esta autovía puede ser el eje vertebrador del norte de Pontevedra”, afirmó. A nivel local, López Campos señaló que esta nueva conexión, unida al proyecto para ampliar el polígono industrial de Toedo, serán claves para el municipio. “El futuro de A Estrada viajará por esta autovía”, sentenció. El regidor local recordó que fue a comienzos de siglo cuando se dieron los primeros pasos para la creación de esta autovía, inicialmente abierta desde Santiago hasta A Ramallosa. “Luego trabajamos, primero con Agustín Hernández y después con Ethel Vázquez para intentar prolongar esta infraestructura hasta aquí. No había presupuesto para ella pero sabíamos que no podía quedar en el olvido”. Entre los asistentes estuvo el líder del PSOE local, Luis López Bueno, quien señaló que “estamos acostumbrados a anuncios de este tipo y a plazos no cumplidos”., recordando noticias similares en el pasado.