El Pazo de Liñares de Lalín acogió ayer la Gala da Cultura en la que el Seminario de Estudos de Deza (SED) concedió sus primeros galardones del patrimonio cultural, evento que se aprovechó para la presentación del décimo quinto volumen del anuario Descubrindo. El acto contó con la presencia del conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, además del alcalde, José Crespo, y otros miembros de la corporación municipal.

El Anuario de Estudos e Investigación de Deza recoge un total de 16 trabajos en distintos ámbitos, aunque sobresalen los relacionados con la historia, con nueve. Cecilia Doporto y Antonio Vidal Neira analizan la evolución energética en Lalín desde 1861 hasta la instalación de la electricidad en 1919 y la puesta en funcionamiento de la fábrica de gas de acetileno, en 1907 Diego Frade Amil aborda los cambios de 1891 en el desaparecido arciprestazgo de Trasdeza con la aplicación del arreglo parroquial llevado a cabo en la diócesis de Lugo por el obispo fray Gregorio María Aguirre. Daniel García Coego habla de la descendencia de la familia originaria de la Casa de Negreiros, así como del resultado de las partidas de Xoán de Negreiros. Antonio Garra López diserta sobre la historia de la fábrica de curtidos de O Espiño, que comenzó su actividad hace casi dos siglos y una crónica familiar de las personas que la regentaron y habitaron. Óscar González Murado analizar la visita pastoral en 1701 del obispo Lucas Bustos de la Torre al arciprestazgo de Dozón, extraída del libro manuscrito que hay en el Archivo Diocesano de Lugo. Juan López Bedoya y José Ramón Pérez Salgado presentan un estudio de los acontecimientos durante la Guerra de la Independencia en Trasdeza y Ponte Ledesma, lugares que fueron testigos de los enfrentamientos entre tropas napoleónicas y milicias gallegas.

José Ramón López Fernández hace un acercamiento al contexto de la desaparición de la Torre Fortaleza de Deza así como de la reorganización de su espacio circundante, de la cárcel y del Campo da Feira. José Ramón Pérez Salado habla de la escuela de la fundación de San Pedro de Salgueiros, creada a finales del XVII por un mexicano oriundo de la parroquia y sobre su operativa hasta su cierre en el último cuarto del siglo XX. Y Armando Vázquez Crespo en su trabajo La reseña histórica de Francisco Vilariño comentada por el medievalista dezao García Conde presenta y analiza una de las “libretas” de Antonio García Conde en las que hace referencia a los estudios históricos de Francisco Vilariño y a su Reseña Histórica do Condado de Deza.

En Arte, Arquitectura y Patrimonio, Daniel González Alén analiza los sepulcros renacentistas de la iglesia románica de Carboentes, los escudos del Pazo de Remesar y la tulla de Baroncelle. Lois Ladra escribe sobre el patrimonio cultural del Baixo Ulla, Deza y O Condado. Rosario Golmar Saavedra plasma una recopilación de artículos periodísticos del exlcalde lalinense Xesús Golmar sobre educación, el medio ambiente o la naturaleza, publicados entre 1928 y 1934. Antonio Presas expone la caracterización climática del valle medio del río Asneiro y José Luis Rodríguez Jácome presenta un estudio sobre los proyectos de parques eólicos al tiempo que reflexiona sobre el modelo energético. El anuario finaliza con dos comunicaciones: un artículo de César Gómez Buxán sobre una labra heráldica existente en el ruinoso Pazo de Beilás (Goiás) como pieza clave para entender la evolución y nacimiento del linaje de los Taboada de Deza. Y un poema que Pedro Santos dedica a Ramón María Aller.

Los galardonados con los Premios do Patrimonio Cultural recibieron una réplica de una pila bautismal existente en el atrio de la iglesia de Donramiro. El profesor, escritor y miembro de la Real Academia Galega (RAG) Gonzalo Navaza fue reconocido con el Premio á Investigación do Patrimonio Cultural de Deza por su labor de recuperación de la toponomia comarcal y autonómica. La Comunidade de Montes de Bermés fue distinguida por la recuperación del patromonio del Monte Carrio o la restauración de los Muíños do Rego de Lamas. El premio de honor fue para Armando Vázquez por ser uno de los pioneros en la realización de estudios sobre la comarca. Y el Premio Descubrindo fue para César Gómez Buxán, prolífico investigador y autor de 14 artículos en los 15 números de este anuario.