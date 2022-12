El Recreo Cultural de A Estrada inicia la cuenta atrás para la segunda edición de su Mercado de Nadal, la única iniciativa de esta naturaleza existente en el municipio. La actividad está programada para el próximo sábado, 10 de diciembre, y vuelve a concebirse como una jornada de puertas abiertas, de manera que el acceso será libre y gratuito, tanto para socios como para personas que no pertenezcan a esta entidad. Con el propósito de apostar por el producto local, artesano y de proximidad a la hora de favorecer las compras navideñas, este mercado incrementa notablemente su número de expositores y supera ya la veintena.

El Mercado de Nadal –cuenta con la colaboración del Concello de A Estrada–, abrirá el sábado sus puertas al público a las 12.00 horas, manteniendo su actividad de forma ininterrumpida hasta las 20.30. La celebración se desarrollará en los dos salones del Recreo Cultural, preservando el mercado de posibles adversidades meteorológicas y configurando para la ocasión un espacio diáfano con ambientación navideña.

El equipo directivo que encabeza Iago González Beceiro incluye en el cartel de esta propuesta dinamizadora un programa de actividades culturales paralelas, bajo la pretensión de favorecer la afluencia a lo largo de todo el día, buscando extraer el mayor provecho para productores, artesanos y comerciantes que secundan la convocatoria.

Música, literatura y baile

Pese a que todavía quedan algunos detalles por cerrar, desde el Recreo Cultural se avanzó que a las 13.00 horas habrá un Concerto de Nadal a cargo de la Banda Escola Municipal, dirigida por Santiago Mella García. Su repertorio será variado y en él no faltarán las piezas navideñas. Ya por la tarde, a las 17.30 horas, tomará el relevo la escritora Ana Meilán. La reconocida autora ofreerá una sesión de cuentacuentos, de la mano de la firma Pintaletras, y tendrá ocasión de presentar al público sus últimas obras, O aire do lobo Rigoberto y Oito Patas. Más tarde, a las 19.00, serán los bailarines de la escuela Sondodance los que tomen la pista. Ofrecerán un espectáculo de danza coreográfica de inspiración navideña y una exhibición de bailes de salón por parte de las parejas más jóvenes del centro, que vienen mostrando su gran talento en los recientes campeonatos autonómicos.

El Mercado de Nadal no descuida el apartado gastronómico. En el acceso a los salones –se hará por la segunda entrada, la más próxima a las piscinas y pistas de tenis– se colocará la churrería La Cesureña, que ofrecerá durante todo el día churros y chocolate caliente. Ya en el interior, la firma Argentinos pondrá a disposición de los interesados un servicio de barra con comida de estilo street food. Perritos calientes con diferentes salsas, nachos con queso fundido y su famoso bocadillo caliente pulled pork figuran entre sus propuestas, que se completará con pizza al final del día.

Hichables para los más pequeños

La decoración navideña se notará en este mercado por dentro y por fuera. En el exterior habrá hinchables gigantes para recibir a los visitantes. Además, para favorecer que los adultos puedan realizar sus compras con tranquilidad, los niños tendrán la diversión garantizada en el pabellón que alberga las pistas de tenis cubiertas. En él se instalarán dos grandes hinchables de Navidad, que este año se suman a la oferta de la firma estradense Tikolandia y que serán de acceso gratuito. Asimismo, los niños podrán entretenerse decorando los árboles de cartón que aporta la empresa Arlit, impulsora de la campaña No cortes pinos.

Expositores

El Recreo Cultural aportó ayer información sobre cada uno de los puestos que participarán en el Mercado de Nadal. Juntos conforman una variada oferta de ideas para regalar en Navidad, para decorar la casa en estas fechas y para poner buen sabor a las celebraciones. Entre las firmas que tienen confirmada su presencia figuran Pintaletras, Librería Durán, Crea con Adva, Agasallos, Mulleres da Estrada, Robur Wood, Tupperware, A Artesa –en su puesto estarán representados diversos productores locales, como Mel de Cañedo, Mel de Brea, Sidra Peroja, Sidra Rabiosa, Melindres Pelegrina, las galletas de Maruxío, embutidos de San Martiño, Ginebra 5A, mermeladas de Biofruit, Ovos do Volteiro o el aceite As Besadas, entre otros–, la zapatería A dos Nenos, El tocador de los aromas, Doce, Suberine, Abracadrabra, Castelani Arte Studio, Librería Lolimay, By Chorén, Cordón de Plata, Golochups, María Dolores Vicente o Rosa de Cabanas.

La firma dezana Arlit no estará presente este año con stand propio, pero sí estará representada por sus árboles de Navidad de cartón, que decorarán los salones y también serán decorados por los más pequeños. Lo mismo sucede con Puri Areán. La fotógrafa aporta al Mercado de Nadal uno de los decorados de sus estudios para que los asistentes puedan hacerse una foto o un selfie que llevarse de recuerdo.