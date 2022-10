Compromiso por Lalín aseguró la semana pasada que había ediles del gobierno que hacían uso de vehículos del parque municipal para fines privados y la respuesta, negando los hechos, no se hizo esperar y llegó a través del concejal de Obras, José Cuñarro. Ahora, la formación de Rafael Cuíña dice que no va a tolerar que el miembro del gobierno califique de “infundios” estas afirmaciones y desvela que precisamente era él quien utilizaba vehículos públicos.

“Ante su prepotencia, afirmamos que es él cuan acude a la empresa en la que trabaja con un vehículo del concello sin rotular. Tenemos las pruebas gráficas y exigimos una explicación que, de no darse, publicaremos la foto del coche delante de la empresa”, dice. Y asegura que si no se difundieron antes las fotografías fue precisamente por no mezclar en este asunto a una empresa. “No somos como el PP, que hablaba de las de Cuíña sin rubor en prensa”. Asimismo, Compromiso replica a Cuñarro que nunca un miembro de su organización política usó un vehículo oficial para actividades privadas.

Por último, señala que el edil, “con dedicación exclusiva pagada por los lalinenses, debe saber que el parque móvil del concello no es de su propiedad”. Si no ofrece explicaciones, este asunto será elevado al pleno.