Perfil del vándalo de Praza Europa: varón, de 20 a 30 años y de familia disfuncional

El cerco sobre los pandilleros que tienen atemorizados a vecinos y hosteleros de la Praza Europa de Lalín se estrecha. Fuentes próximas a la investigación indicaron ayer a FARO DE VIGO que hace meses que en este punto de la capital dezana tienen lugar peleas ilegales, trifulcas y amenazas incluso de muerte a los hosteleros de la zona.

Lo cierto es que la investigación de los hechos por parte de las fuerzas de seguridad se encuentra muy avanzada y sólo restaría “atar algunos cabos sueltos sobre el asunto” para echarle el guante a un grupo de gamberros que también habrían traficado con drogas en ese mismo lugar.

El perfil del integrante de este grupúsculo es el de un varón de entre 20 y 30 años y perteneciente a familia desestructurada. Siempre según estas fuentes consultadas, entre sus miembros hay nacionales y extranjeros con predominio de hombres, aunque también se acredita la presencia de alguna mujer vinculada sentimentalmente con los cabecillas de la pandilla.

Otras fuentes consultadas por esta Redacción también indican que determinados miembros podrían tener en su poder armas de fuego, lo que incrementa el grado de peligrosidad de la camarilla. Además, en algunos de los establecimientos hosteleros de la zona empiezan a ser conocidas sus actitudes provocadoras llegando incluso a impedírseles la entrada en buena parte de ellos.

Cabe recordar que esta situación fue denunciada esta misma semana por el líder del principal partido de la oposición, Rafael Cuíña. El escenario descrito por el líder de Compromiso por Lalín se hace eco de decenas de alertas vecinales ante unos hechos que consideran muy graves, a pesar de la “intensa labor” de investigación y prevención que están realizando Guardia Civil y Policía Local.

“El grupo de gobierno no tiene la culpa, pero creemos que es necesario advertir a la población y sobre todo a las familias con chavales jóvenes que les digan que no frecuenten mucho esa zona. Estamos ante algo altamente preocupante y a mí me llegó ya a través de más de diez quejas”, indicó Cuíña. “Creemos que es mejor que no se ande mucho por el día por allí y por la noche debe huirse”, añadió el líder de Compromiso por Lalín.

Sea como fuere, la investigación sobre lo que sucede en la Praza Europa de Lalín sigue su curso con el fin de acabar de una vez por todas con los altercados nocturnos que en ella tienen lugar. En este sentido, desde las fuentes próximas a ella se mostraban ayer moderamente optimistas sobre su pronta resolución para poder poner a disposición judicial a los autores de los incidentes.