Peleas ilegales, trifulcas, vecinos increpados y tráfico de drogas son algunos de los episodios que con demasiada frecuencia se producen en la Praza Europa de Lalín, un espacio público situado en pleno centro del núcleo urbano, a escasos metros de un parque infantil y en la parte alta del estacionamiento subterráneo de la cabecera comarcal dezana. Este es el escenario descrito ayer por el líder de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, quien se hace eco de decenas de alertas vecinales ante unos hechos que consideran muy graves, a pesar de la “intensa labor” de investigación y prevención que están realizando Guardia Civil y Policía Local.

No estamos hablando, indica Cuíña, de hechos aislados sino que se reproducen a menudo, cuestión que preocupa a vecinos de este entorno y a muchas familias con hijos adolescentes que le trasladaron sus quejas representante del principal partido de la oposición. Según estos testimonios en la plaza es común ver a jóvenes peleando con guantes de boxeo o a puñetazos en peleas para las que se citan varios grupos de jóvenes y en las que incluso habría apuestas de por medio. Los vecinos están hartos, también, de presenciar casi a diario como se consumen drogas o se trafica con sustancias prohibidas sobre todo los fines de semana.

Según indicó el miembro de Compromiso Francisco García Montoto en la comparecencia de ayer, la Praza Europa se ha convertido en un lugar “peligroso” y algunos de los grupos de pandilleros “atemorizan a personas mayores” que transitan por la zona “solamente por el hecho de pasar por ahí”. Asimismo, otros chavales que pasan por un espacio público en el que cohabitan un parque infantil y pistas polideportivas, entre otras infraestructuras de ocio para los jóvenes de la localidad, también son objeto de amenazas.

“El grupo de gobierno no tiene la culpa, pero creemos que es necesario advertir a la población y sobre todo a las familias con chavales jóvenes que les digan que no frecuenten mucho esa zona. Estamos ante algo altamente preocupante y a mí me llegó ya a través de más de diez quejas”, expuso Rafael Cuíña. “Creemos que es mejor que no se ande mucho por el día por allí y por la noche debe huirse”, añadió, el líder de Compromiso.

Algunas de las amenazas de los jóvenes que frecuentan la plaza están siendo investigadas por las fuerzas de seguridad por la gravedad de las mismas, al margen de agresiones sufridas por varios chavales semanas atrás.

Seis años de demora en la ampliación del polígono

En su comparecencia mensual, Cuíña aprovechó para repasar otros asuntos de actualidad, algunos de ellos abordados en el pleno de la semana pasada. La necesidad de suelo empresarial, uno de los caballos de batalla del exalcalde, volvió a saltar a la palestra y aseguró que ninguna empresa podrá incorporar trabajadores en la cuarta fase de Lalín 2000 hasta dentro de mucho tiempo. “Desde que el gobierno empezó a mover el tema pasarán unos seis años y ahora el alcalde, José Crespo, ya reconoce que la Xunta cambió de criterio, pero no pidió disculpas. Son los responsables de no querer ampliar el polígono, algo que está asfixiando a las empresas que quieren crecer”, dijo. Y aseguró que la tramitación urbanística, todavía en fase de alegaciones, se demorará entre cinco y seis meses, período en el que no será posible iniciar las expropiaciones.

Pocas plazas libres en la parte baja del parking

El responsable de Compromiso aseguró que el Sergas no pretendía, inicialmente, ofrecer la alternativa de los centros de salud para la vacunación contra la COVID-19 a los mayores sino que el edificio de la Cidade da Cultura era el único espacio habilitado y solo la presión provocó un cambio de postura. “Después de la que se montó, rectificó”, dijo. Al alcalde pidió que no atacase a los grupos de la oposición que formularon esta reivindicación con insultos hacia quien se preocupa por el bienestar de los lalinenses y no a quien antepone las siglas de su partido a los intereses generales. Cuíña también reprochó al gobierno su falta de lealtad por obviar a Compromiso en los actos de la Agenda Urbana, máxime cuando en el seno de su partido hubo muchas voces críticas al acuerdo con el PP para sacar adelante este documento. Aseguró que no habían sido invitados a las charlas en el rural y el aviso para el acto de este lunes en el consistorio le llegó a él unos minutos antes.

Cuíña insiste en que la planta baja del parking tiene muy pocas plazas libres para favorecer la rotación, una vez que la infraestructura ya es gratuita durante 24 horas para los usuarios. Asegura que él mismo contó un 49% de espacios reservados a abonados y se pregunta por qué el gobierno, si era consciente de un elevado índice de ocupación de plazas de pago, concedió 19 en este mandato. Alega que hay personas que, viendo esta zona llena, no aparcan por no subir a la primera planta, y se pregunta a qué obedece la colocación de conos que impiden el estacionamiento en la planta baja. “Crespo, del parking, no puede dar la mínima lección”, exclamó, al tiempo que recordó que fue durante su mandato cuando se cerró la compra de la infraestructura cerrada durante muchos años por orden judicial y con la amenaza de los propietarios de reclamar seis millones al Concello de indemnizaciones.

Debates públicos

Por último, cuestionó que el regidor emplace a la oposición a un debate público para más adelante porque ahora está centrado en la elaboración del presupuesto de 2023, cuando, vaticinó, la cuenta en vigor arrojará un remanente de 10 millones e ironizó con la propaganda de los populares en un folleto enviado a todas las casas por las fiestas en las que Crespo se mostraba como un gran gestor. “Serán diez millones no invertidos en las necesidades de los vecinos”, proclamó, al tiempo que preguntó por las promesas incumplidas en el rural.