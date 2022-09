El día grande de las Festas de As Dores de 2022 reunió ayer a miles de personas que no se quisieron perder la programación profana y religiosa diseñada para la ocasión. Si la orquestas Finisterre y Top Líder hicieron las delicias de sus incondicionales en la noche del sábado, ayer no le fueron a la zaga las charangas, las formaciones bandísticas y los combos Panamá y Cinema, que al cierre de esta edición estaban a punto de debutar.

Carballo da Manteiga, charanga Os Verbeneros y, sobre todo, la Banda de la Escuela Naval Militar de Marín arrancaron salvas de aplausos de vecinos y visitantes en sus distintos conciertos. Mención especial para el espectáculo “Rebobinando”, que fue seguido por un numeroso público junto a la estatua de Loriga para presenciar una actuación de la Banda de Lalín dirigida por Marcel Van Bree y una serie de vocalistas de primer nivel, que refrescaron la memoria de los presentes con temas de los 80. El programa se completó con una masterclass de zumba en la Praza do Concello a cargo de Angy Dance y la representación en el mismo lugar del municipio de Inacio Vilariño que puso en escena para los más pequeños la pieza “Tranvía Leonardo”. La jornada se cerró con un espectáculo pirotécnico en Rolda Leste. Olympus y Panorama El cuarto día de As Dores tendrá, hoy, como plato fuerte la verbena nocturna amenizada por las orquestas Olympus (22.00 horas, estación de autobuses) y Panorama (1.00 horas, campo da feira). Además, Carballeira de Cercio realizará los pasacalles matutinos junto a la charanga Leña Verde, que actuará a las 18.30 horas en la Praza da Igrexa. La Nova Banda de Vilatuxe ofrecerá sendos conciertos a las 13.00 y a las 20.00 horas en la Praza da Vila. A las 18.00 horas en la Praza do Concello está programado un concierto didáctico para niños de Pablo Carpintero titulado “Falando a música”. Rugby en el Kilómetro 0 y un stand contra la violencia de género desde las 20.00 a las 3.00 horas en la Praza da Igrexa completan la oferta festiva.