Cinco días de “fartura” en la tierra acogedora de Lalín

As Dores sumergen a Lalín desde ayer y hasta el martes en cinco jornadas festivas donde la música es la principal protagonista. Los festejos patronales de la capital dezana se iniciaron ayer con un programa que incluyó la V Carreira Solidaria en favor de Cruz Roja, el pregón a cargo del antropólogo y colaborador de FARO DE VIGO Xoán Carlos García Porral, el lanzamiento del habitual chupinazo y las actuaciones de Os Xuncos durante un pasacalles, y de Milladoiro y la orquesta América de Vigo en la Praza da Igrexa y la Fonte dos Cabalos.

Hernán García fue el encargado de presentar al pregonero de As Dores como “el caballero guardián de la memoria de Deza” en un acto donde García Porral estuvo acompañado por el alcalde José Crespo y el conselleiro de Cultura Román Rodríguez y que fue seguido por numeroso público apostado en el Kilómetro 0. García Porral ofreció un relato que aportó la sonoridad de las rimas, consiguiendo una intervención dotada de musicalidad. García Porral estructuró su anuncio en cinco apartados. El primero consistió en una bienvenida con breves referencias a las celebraciones incluyendo versos como “as festas seguen sendo lugar de encontro, espazo privilexiado para novos amores, de apertas e cariños entre familiares e amigos, tempo propicio para facer presentes os recordos... de festas pasadas, ...de cando eramos mozos”.

A continuación, el profesor hizo un recorrido por los aspectos históricos y patrimoniales de Lalín, citando yacimientos arqueológicos (mámoas, castros, petroglifos), construcciones románicas, e incluso el santuario de Corpiño, sin olvidar el patrimonio inmaterial presente “nas historias arredor do Carballo da Manteiga e da Torre da que hoxe unha praza leva o seu nome”. Posteriormente, le llegó el turno a la genealogía de Deza, así como mencionar a importantes históricos e ilustres lalinenses “máis preto dos nosos días, quen non sabe algo de Calvo Garra, Aller Ulloa, Golmar Rodríguez, Varela Buxán e García Oro, xente de valía, de gran humildade e sabedoría”.

Xoán Carlos García Porral siguió con su relato en rima y se centró en el Lalín actual destacando a los vecinos y asociaciones que mantienen viva la llama de la cultura o la solidaridad manifestando que “pero do que máis un se sente orgulloso é da xente que, co seu esforzo, fixo e fai deste Concello unha entidade en constante progreso. Empresarios, labregos e gandeiros, homes e mulleres de cerna de carballo e carácter recio. Persoas e asociacións que colaboran con desinterese, que procuran o ben daqueles aos que a vida non llo puxo fácil. Xente que deixa o seu tempo a prol do deporte e da cultura, xente que sabe que o benestar deste pobo se atopa nos máis novos.”

Finalmente, en el último tramo de su pregón, el antropólogo de Goiás aprovechó para invitarnos enérgicamente a disfrutar de las fiestas “dende Castro de Cabras a Losón, dende Zobra ata Galegos, pasando por Donsión; veciños e veciñas de Lalín, xentes chegadas doutros lindes para a ocasión, desfrutade destes días de esmorga sen compaixón. E xuntos berremos Viva Lalín! Vivan as Festa das Dores”.

El alcalde de Lalín José Crespo, por su parte, felicitó al pregonero, agradeciéndole de manera efusiva un pregón “ tan extraordinario y rítmico de Lalín para esta ocasión”. El regidor también aprovechó su presencia en el balcón de la Casa de Don Álvaro para agradecer el trabajo de la comisión de fiestas, citando en particular a cada uno de los integrantes. Y para terminar, Crespo reflexionó de forma breve sobre la satisfacción de poder abrir la fachada principal de ese edificio recién adquirido por el Concello para un acto tan emotivo como lanzar el chupinazo, y dirigió unas palabras a los presentes “con ese carácter festivo y animado de los gaiteros que solía pintar el gran marqués de Romea” invitando a todo el mundo a disfrutar de nuestras Festas das Dores”. El alcalde de la capital dezana activó personalmente el sistema de pirotecnia con el que comenzaron los festejos de manera oficial.

Ocio saludable y activo

El Kilómetro Cero de Lalín también fue ayer el epicentro de la quinta edición de la Carreira Solidaria en favor de Cruz Roja. Los 358 inscritos de ambos sexos completaron un recorrido circular y completamente urbano con dos vueltas de aproximadamente 3 kilómetros. Marcos Oro y Patricia Fondevila fueron los ganadores absolutos de la prueba celebrada anoche por las calles del centro de la capital dezana y que fue seguida por numeroso público durante su celebración.

Por lo que respecta a la categoría absoluta masculina, Marcos Oro fue el más rápido con un tiempo de 17.54, seguido por José Canda (18.00 minutos) y Xosé Pérez Blanco (18.47 minutos), que completaron el podio final. En la carrera absoluta de las féminas, la vencedora fue Patricia Fondevila, que realizó un tiempo final de 28.07. La segunda posición fue para Mónica Montoto con 28.08 y la tercera para Susana López con realizó un tiempo final de 30 minutos.

El concejal de Deportes de Lalín, Avelino Souto, se mostraba anoche muy satisfecho con la prueba solidaria pedestre correspondiente a la jornada inaugural de las fiestas patronales de la capital dezana. Souto manifestó que la cita atlética “brindó una gran ocasión para la deportividad y la solidaridad entre los vecinos”. El edil hizo hincapié en que “toda la prueba transcurrió con normalidad y la implicación total de los voluntarios y de los vecinos, creando un ambiente de deportividad, solidaridad y el extra de ambientación festiva en este viernes por lo que seguiremos apostando, ya que promueve el ocio saludable y activo entre la población, y además contribuye a extender el gusto por el deporte entre los más jóvenes”.

También destacó que “a mayores del circuito escolar y del absoluto, hubo otro incluso en el que participaron asociaciones como Aspadeza, Morea, Cogami, Aranes, Working Wheels y Carabelo”. En este sentido, cabe destacar ademas que entre las inscritas que tomaron la salida se encontraban tres atletas de la Asociación Española Familia Ataxia Telangiecasia (Aefat), incluida la lalinense Patricia Blanco.

Al cierre de esta edición todavía tenía lugar el acto de entrega de trofeos a los mejores de la prueba. Hubo galardones para todos los escolares participantes y para los tres primeros de cada categoría.