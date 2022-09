Las últimas Dores antes de la gloria

Muchos lalinenses se han encontrado estos días en sus buzones una publicación del Partido Popular. El reparto de propaganda se produce en vísperas de las fiestas patronales de As Dores y a poco más de ocho meses de la celebración de unas elecciones municipales que, como las anteriores, se presentan reñidas. No es la primera vez que sucede, pero la proximidad de los comicios añade combustible a la polémica.

Así, si reza en su portada la revista de 16 páginas a todo color divulgada ayer a través del correo postal. En su interior, el PP saca pecho por la construcción del nuevo centro de salud (CIS) y el “récord de inversiones en el rural”, amén de citar otros “logros”, como los 6,7 millones de euros para mejorar el saneamiento, los avances en los trámites para la ampliación del polígono Lalín 2000, el proyecto para el cementerio (A Fraga do Alén) o la reapertura del aula de la Uned. Luego, se detiene en “el Lalín que viene” y contrapone su “política de las cuentas” a “la política de los cuentos”.

En la parte central figura una entrevista con José Crespo Iglesias, su líder y previsible candidato a la reelección como alcalde en 2023, que prefiere dejar la cuestión en el aire: “Es la pregunta del millón. Haciendo el Camino de Santiago lo pensé muchas veces y, aunque parece que sí, a día de hoy no puedo afirmarlo al 100%”. Reconoce que, tras el varapalo de 2015, “en 2019 sentía que era una guerra que tenía que dar aun a riesgo de perderla”. Pero, ahora, “hablando con la mano en el corazón, creo que el riesgo de perder, que siempre está ahí, porque no hay nada garantizado, ya no sé si ahora compensaría..”, declara.

Por lo de pronto, su partido prepara una exhibición de fuerza. Ha reservado los viejos pabellones municipales de deportes los días 5 y 6 de noviembre para realizar un magosto popular.

Otros candidatos

Hace ya tiempo que los partidos políticos de Lalín realizan movimientos con la vista puesta en los comicios de mayo de 2023. Compromiso por Lalín, por ejemplo, se dio prisa en proclamar candidato a Rafael Cuiña. En el PSOE, el camino semeja despejado para Alba Forno, cuya candidatura podría concitar incluso el apoyo de la pata del cuatripartito actualmente sin representación municipal. Francisco Vilariño no parece que vaya a tener rival en el BNG. Y falta por definir si, como en 2019, entran en escena nuevos contendientes.

Lo cierto es que las fiestas que mañana arrancan serán las últimas patronales que celebra Lalín antes de la gloria para uno, o más, de los contendientes electorales. Las urnas dirán a quien corresponde.