José Crespo alega que la gran plaza que promueve “cambiará la faz” de Lalín. El alcalde, que descarta polemizar sobre una infraestructura que considera “muy necesaria para humanizar el centro”, ve en las críticas de la oposición “un intento de confundir a la ciudadanía para intentar sacar rédito electoral”.

A diferencia de los proyectos “simplificados y poco perdurables en el tiempo” que atribuye a sus adversarios, “las infraestructuras complejas hay que planificarlas y hacerlas en tiempo y forma”, añade el regidor, que quiere “empezar a realizar los trámites” de una “obra de gran envergadura” que tendrá que acometerse a medio plazo. Y el primer paso es conseguir los terrenos, priorizando los acuerdos con los propietarios, aunque, “de no ser posible, tendrá que hacerse por expropiación”, lo que llevaría a una modificación del Plan Xeral.

A Crespo le sorprende la cuantificación de la obra en ocho millones de euros por parte del líder de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña. “No comprendo cómo están haciendo los cálculos”, declara. En todo caso, añade que su intención es financiar la obra con fondos europeos, por lo que el Concello asumiría el coste de los terrenos y el 20% de la inversión total.

“No es una obra para un mandato, y nosotros hacemos política de infraestructuras de altura, y me remito a los hechos”, asevera el alcalde. Alude a las críticas que recibió en su día por la nueva casa consistorial, que “hoy es un emblema para nuestro municipio”, o el Lalín Arena, “una de las grandes infraestructuras de Galicia en tres niveles: deportivo, eventos y educativo”, en referencia al ciclo de acondicionamiento físico del IES Laxeiro.

El regidor advierte a Compromiso y BNG, que le tildaron de “inmoral” y “obsceno”, que estas palabras no se encuentran en su vocabulario. “Si podemos tener una gran plaza financiada con fondos europeos, no entiendo cuál es el motivo para renunciar a ella”, proclama. E insiste en que la plaza cambiará el centro de una villa que “no creció en manos de un arquitecto, como las grandes ciudades, sino al amparo de dos carreteras, N-525 y N-640”. “El casco urbano tiene muchas curvas y, como tenemos que adaptarnos, necesitamos armonizar toda la almendra central, y yo no pienso renunciar a esto, siempre y cuando los lalinenses quieran”, sentencia.

Tampoco considera “nada inmoral y obsceno” conseguir 250.000 metros cuadrados junto al Arena para crear una infraestructura deportiva y una de ocio o un parque. “Este gobierno hace política local con altura de miras”, replica a una oposición que le da “pena” por hacer “críticas injustas” que les retratan “solamente retrotrayéndonos a la hemeroteca”. En esta línea enmarca, igualmente, las críticas por la compra de la Casa de Don Álvaro, que atribuye a una “política de bajo perfil” de sus rivales.