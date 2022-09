La carencia de sistemas de seguridad en los tractores antiguos, principal causa de siniestros

El accidente mortal de un hombre de 51 años anteayer en Gres mientras desbrozaba una finca en Castromouzo es el sexto siniestro que se produce en las comarcas, en lo que va de año, con maquinaria agrícola. Y como vemos, estos accidentes no tienen por qué afectar a personas de avanzada edad. Al contrario, buena parte de la culpa de los accidentes es la antigüedad de la propia maquinaria, al carecer de sistemas de seguridad que, en caso de volcado, dejan un espacio libre dentro al conductor para que éste no muera aplastado. Otras medidas, como los arcos de seguridad, impiden que el tractor gire 360º y así no pueda dar vueltas.

Accidentes en 3 de cada 10 agricultores El Ministerio de Agricultura indica que los accidentes mortales con maquinaria agrícola están descendiendo en los países desarrollados en los últimos 50 años, pero aún así, 3 de cada 100 agricultores tienen un accidente grave por año. Allá por 2008, se calculaba que un tercio del parque de tractores en España, en concreto 269.450, carecían de esos sistemas de protección antivuelcos (ROPS, por sus siglas en inglés). Así que desde el 28 de abril de 2020, para reducir siniestros con tractores viejos, no se pueden transferir aquellos que tengan más de 40 años, porque van a carecer de dicho sistema. Pero es que tampoco es fácil instalarles arcos de seguridad, “porque no hay sistemas homologados y si se lo colocas al tractor no pasa la ITV”, explica Óscar Míguez, de Maxideza. El siniestro de anteayer fue causado por un tractor que carecía de esos arcos de seguridad. Esta maquinaria sí puede emplearse para trabajar, y es evidente que cualquier persona se compraría una nueva si su precio no fuese prohibitivo. “Un tractor básico de 80 caballos cuesta, de media, 60.000 euros”, calcula Míguez, sumando ya el tractor en sí, la fresa, el remolque y el arado. Algo que hoy cuesta 40.000 euros igual podía adquirirse años atrás por 16.000, “pero se encarecieron por los sistemas de seguridad, la electrónica o los motores no contaminantes”. Además de carecer de cualquier tipo de ayuda por parte de la administración para renovar la maquinaria agrícola, quien tiene un tractor antiguo a veces decide continuar con él porque, si antaño podía revenderlo u obtener algún tipo de beneficio económico cuando lo entrega al comprar uno nuevo, ahora sabe que ese viejo tractor va directamente al desguace. “Y aunque la Xunta te diese una ayuda del 50%, que sería inviable para cubrir todas las solicitudes, el agricultor tendría que poner 30.000 euros”, añade Míguez. Es una cuantía difícil de asumir tanto para un agricultor entrado en años como para una persona de mediana edad que a veces usa el tractor de forma puntual para tener limpias las fincas. Pero es que también resulta caro adquirir un nuevo tractor para personas que se dedican a desbrozar fincas y que pueden cobrar por ello tan solo 35 euros la hora. Y si tenemos en cuenta la continua escalada del precio del gasóleo, es fácil adivinar que cada vez se reduce más el margen de beneficios para ahorrar con vistas a renovar la maquinaria. Cambiar de tractor es complicado por su coste, pero la inseguridad que ofrecen las segadoras de tres ruedas aún asusta más. El día 11 de este mes falleció en Piñeiro (Silleda), un varón mientras manejaba un vehículo de este tipo. Es muy probable que padeciese un síncope. Pero es que el día 5, el conductor de otra segadora vio como su vehículo partía por la mitad tras ser golpeado por un turismo, en la PO-960, a la altura de Carbia. Este tipo de segadoras carecen de toda protección para su conductor, pero es que además “no tienen la obligación de pasar la ITV”, recuerda Óscar Míguez. Es más, estas segadoras pueden circular por carretera, siempre que lo hagan de día. Así que “podrían ir hasta Vigo” si lo deseasen sus conductores. En el caso de tractores agrícolas y forestales, si superan los 40 km/hora están exentos de la ITV los cuatro primeros años, entre los 4 y los 16 han de realizar la revisión cada dos años, y a partir de los 16, cada uno, como indica la web de Maxideza. Para el resto de tractores, máquinas automotrices y remolcadas, están exentos los 8 primeros años, después deben hacerse cada dos ejercicios entre los 8 y los 16, y partir de esta antigüedad, cada uno. Por otra parte, cualquier máquina agrícola debe tener un seguro, como cualquier vehículo a motor que sale a la carretera. Desde una de las oficinas de Mapfre en Lalín indican que, de carecer de seguro, los dueños se enfrentan a sanciones de 1.800 euros. Y, si teníamos en mente el tópico de que solo tienen accidentes en tractor las personas de avanzada edad, también es mentira que cuanto más viejo sea el tractor, más caro es el seguro. Lo que se mira en las pólizas es la edad del tomador y, en cualquier caso, un seguro a terceros con cobertura, por supuesto, en caso de invalidez o fallecimiento, puede rondar los 120 euros. El vuelco, el siniestro más común Decíamos que en lo que llevamos de año hay constancia de al menos media docena de siniestros relacionados con el manejo de tractores y otra maquinaria agrícola. El 5 de abril, una mujer resultó herida de consideración al caerse de un tractor en una finca de Escarís, en A Estrada. El 112 movilizó un helicóptero para su traslado, en vista de la gravedad de sus lesiones. En ese mismo mes, pero el día 30, un vecino de Ventosa (Agolada) de 86 años de edad perdió la vida tras quedar atrapado bajo su tractor, en una finca. El vehículo carecía de arcos de seguridad. Más cerca en el tiempo, durante el verano, el 20 de agosto tenía lugar en la carretera entre Coreixas y Santa Mariña, en Rodeiro, una colisión entre un turismo y un tractor. La persona herida se trasladó por sus propios medios a un centro de salud de Lalín. Los tres restantes ya los mencionamos: el choque entre una segadora y un turismo en Carbia, el pasado 5 de septiembre, que causó heridas de consideración al conductor de la segadora, y los dos fallecidos mencionados en Piñeiro y Gres. Campaña de prevención de riesgos del Issga A nivel gallego, los siniestros con tractores suelen darse por vuelcos, por salidas de vía o por atrapamiento durante las maniobras de enganche de aperos agrícolas. En muchas ocasiones, esas muertes por vuelco se dan incluso en tractores que tienen arcos de seguridad, pero que no estaban desplegados en el momento del incidente. Por eso, en los últimos tiempo se han desarrollado ya sistemas de protección automáticos que se despliegan sin necesidad de que intervenga el conductor. "Los sistemas de seguridad pueden evitar el 99% de las muertes por vuelco" Bajo el título de A túa vida, sen voltas, el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) ponía en marcha en noviembre de 2020 una nueva campaña para concienciar sobre el riesgo de vuelvo de los tractores y maquinaria forestal, así como de sus consecuencias. Ya en 2007 el Issga activó otra iniciativa centrada en la prevención de riesgos centrados en la circulación, el mantenimiento de los equipos y el uso de cinturón de seguridad así como de cabinas, pórticos y bastidores. En esta campaña de 2020, indica que buena parte de los siniestros con tractores no se consideran accidentes laborales, porque los padecen personas de 65 años o más. Indica que, si se empleasen los mencionados cinturón de seguridad y el sistema ROPS, pueden evitarse hasta el 99% de las muertes causadas por un vuelco. Para instalar ese ROPS, recomienda comprobar en la base de datos del Ministerio de Agricultura si existen sistemas homologados para el tractor que tenemos en casa. En cuanto a la instalación del cinturón de seguridad, si el tractor tiene anclaje de cinturón, solo queda incorporar uno que esté homologado. Si carece de él, es conveniente cambiar el asiento por otro que incorpore dicho anclaje, siguiendo las instrucciones del Manual de Reformas de Vehículos. Esta campaña se presentó en su momento en centros educativos donde se imparten ciclos formativos vinculados a las ramas agrarias e industrias alimentarias, donde el tractor es una habitual herramienta de trabajo.