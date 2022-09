Educación refuerza el plantel de Golmar, Manuel Rivero y la escuela de Donramiro

La semana pasada el BNG de Lalín denunciaba recortes de personal o masificación en las aulas en centros educativos del municipio y arremetía contra la Consellería de Educación por no atender las demandas de la comunidad escolar. Los nacionalistas aseguraron carencias en profesorado específico y maestros que no fueron finalmente incorporados pese a estar comprometidos por este departamento del gobierno gallego. “Todos los centros educativos de Lalín cuentan con el personal preciso para atender sus necesidades”. Esta es la respuesta de la consellería, con la que pretende zanjar cualquier polémica, aunque al mismo tiempo admite que en los últimos días acaba de reforzarse el plantel en al menos tres colegios.

El departamento dirigido por Román Rodríguez asegura que además de dotar de más medios humanos a los CEIP Xesús Golmar y Manuel Rivero, a la Escola de Educación Infantil de Donramiro se incorporó un profesor de inglés. La formación de Francisco Vilariño había ejemplificado en el Golmar [el centro con más matrículas del municipio al rebasar las 630] los recortes al haber retirado Educación uno de apoyo y no conceder dos solicitados, uno de Pedagogía Terapéutica y otro de Audición y Lenguaje. Precisamente en lo que respecta a este colegio la consellería subraya que “en cualquier caso se está revisando su situación, por si precisaran algún recurso más”.

35 en infantil en Vilatuxe

Por otro lado, en el caso del CEIP Vicente Arias de la Maza de Vilatuxe se aclara que en toda la etapa de infantil constan un total de 35 alumnos, considerándose suficientes dos aulas y otros tantos profesores para hacerse cargo del alumnado.

“Los recursos son los necesarios, según indica la inspección educativa Se concedió todo lo solicitado por el centro”. Así resume la consellería el funcionamiento del CEIP Plurilingüe Varela Buxán de Cercio. Y, por último, Educación también se refiere a otro colegio público del término municipal: el CEIP Xoaquín Loriga de Prado. En este sentido afirma que existe un especialista en Pedagogía Terapéutica que también puede asumir las funciones de especialista en Audición y Lenguaje. Y asegura que actualmente no existen niños matriculados en el aula específica de necesidades especiales.

No constan quejas por el comedor del Xesús Golmar

Una de las quejas a las que los nacionalistas hicieron referencia eran quejas por la mala calidad de la comida que se sirve al alumnado del Xesús Golmar, indicando además que los menús eran servidos previamente por una empresa de catering. Desde la consellería se asegura que no hay constancia de ninguna queja en este sentido. Consultada la Asociación de Nais e Pais (Anpa) del colegio, desde la directiva presidida por Ramón Silva dice tener constancia “de algunas quejas” en relación a este servicio que se pusieron de manifiesto en la reunión del consejo escolar celebrada el martes de la semana pasada. En este encuentro están presentes, además, representantes del Concello y de la propio comité directivo del colegio por lo que la Anpa entiende que correspondería a la dirección trasladar estas quejas a instancias superiores; es decir, a Educación. Silva no puede precisar el número de quejas, pero entiende que no deberían ser excesivas, si bien remarca que no es capaz de determinar una cifra exacta. En caso de que le llegasen más, la Anpa volvería a trasladar esta problemática al consejo escolar. El representante de los padres del alumnado sí desea precisar que los menús que comen a diario los niños se elaboran en las cocinas del colegio y no llegan a través de una empresa de catering.