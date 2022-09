Petroprix proyecta una estación con dos surtidores en Botos

Hasta el 19 de este mes, la Consellería de Medio Ambiente somete a información pública el proyecto de implantación de una gasolinera para distribución minorista de combustible en una finca de suelo rústico de más de 3.067metros cuadrados en Botos, al pie de la rúa dos Olmos y muy cerca de las rotondas que permiten circular tanto por la PO-534 hacia Vilatuxe como tomar la AP-53.

El promotor de esta nueva gasolinera es Petroprix, una compañía de Jaén considerada la mayor cadena de gasolineras de pago automático del país. Esta empresa ya dispone de estaciones en A Coruña, Santiago de Compostela y O Porriño, y tiene previsto abrir en el presente año 30 nuevas estaciones, para rebasar las 135 en todo el Estado.

Teléfono para emergencias y dudas

Por lo que se refiere a la futura gasolinera en Botos, la memoria de incidencia ambiental redactada por el ingeniero Juan Jesús Porras González indica que la instalación contará con dos surtidores automáticos, con cuatro mangueras cada uno, dos para gasóleo A y otros dos para gasolina SP-95. De este modo, habrá cuatro puestos de repostaje con 8 mangueras. Cada surtidos contará con dispensador de guantes, papeleras y demás utensilios que precisen los usuarios, ya que será una gasolinera de autoservicio, abierta las 24 horas y conectada de forma constante a un centro de control y a un sistema de grabación. Con ello, se dará respuesta inmediata a cualquier incidente y se atenderán por teléfono dudas de los clientes en caso de emergencias. En todo caso, la gasolinera dispondrá de carteles con instrucciones sobre el autoservicio.

Los surtidores se alimentarán de un tanque de combustible compartimentado, con una capacidad de 45.000 litros para gasóleo A y 25.000 para gasolina SP-95. Irá soterrado. La empresa calcula que al año habrá unas ventas de 1,1 millones de litros de gasóleo y 490.000 de gasolina de 95. Petroprix orienta este proyecto a la venta de combustible para vehículos ligeros.

Acceso

La finca, que en realidad son dos parcelas ya unidas, se encuentra en la actualidad “en estado natural con vegetación”, como señala el proyecto. No dispone de acceso desde el vial municipal procedente de la rotonda de la PO-534, por lo que la promotora contempla un acceso único al vial de entrada, con una longitud de 10,2 metros para acceder a la estación y 9 metros para salir de ella. Dicha entrada se realizará desde un vial de acceso desde la rotonda y que discurre por el lindero este de la parcela. El acceso será diáfano y sin necesidad de vado particular.

Aunque se trata de una parcela rústica, esta finca está muy próxima a viviendas, y por eso dispone de servicios de electricidad, abastecimiento de agua y comunicaciones. Pero en esta zona no hay una red pública enterrada de saneamiento, así que la solución es construir un pozo filtrante. La gasolinera de Petroprix no dispondrá de aseos, de modo que no habrá que evacuar aguas fecales, sino solo pluviales y las que procedan de derrames accidentales de hidrocarburos. Las de hidrocarburos, antes de verterlas a un pozo filtrante, se someterán a un sistema de decantación de lodos y, posteriormente, de separación de esos hidrocarburos.

Una zona de la parcela quedará sin pavimentar, de modo que se realizarán los pertinentes desbroces y control de la vegetación. Sobre la prevención y defensa contra incendios, la normativa marca que el promotor debe gestionar la biomasa en una franja de 50 metros. Pues bien, las zonas arboladas más próximas contienen robles y castaños, en lugar de especies pirófitas como pinos, eucaliptos o acacias, que sí habría que eliminar salvo si se tratase de ejemplares singulares.

Petroprix solicitó ya en mayo ante la Consellería de Medio Ambiente el inicio del proceso para la Declaración de Incidencia Ambiental (DIA). En junio el departamento autonómoico le requirió subsanar determinados aspectos, que aparecen recogidos en esta nueva memoria que se expone al público.

Plenoil, a la espera del contencioso

La gasolinera que proyecta Petroprix funcionará como autoservicio las 24 horas del día, de modo que el único personal que tendrá se va a encargar de labores de limpieza, mantenimiento y carga de los tanques de almacenamiento de combustible. Esa falta de personal fue un argumento del que echaron mano los vecinos de Barrio do Campo, en Silleda, así como el propio Concello, para alegar contra otra estación de bajo coste, la que promueve Plenoil en el citado barrio. En este caso, Plenoil presentó el proyecto hace casi tres años, en octubre de 2019. El rechazo fue casi instantáneo y se apoya también en la cercanía de otra gasolinera, la de Cepsa, al pie de la rotonda que da acceso al recinto ferial y al casco urbano.

El año pasado, Plenoil presentó un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Consellería de Medio Ambiente por no autorizar la Declaración de Impacto Ambiental de su gasolinera en Barrio do Campo. La decisión de la Xunta se apoyó en un informe que emitió en enero de ese 2021 el Concello de Silleda, y según el que el uso de ese suelo que plantea Plenoil no es compatible con el Plan Xeral de Ordenación Municipal, aprobado de forma provisional en marzo de 2015. El PXOM de Silleda volverá a pasar por esa aprobación provisional este martes, día 6, tras incorporar todos los informes sectoriales a favor y resolver requerimientos de Augas de Galicia. El informe indicaba, además, que la estación de Plenoil podría tener un impacto en humedales y manantiales.