Roberto Conde: “Esta edición de Solpores estuvo por debajo de mis expectativas”

El pasado 26 de agosto el ciclo de conciertos Solpores no Lagoeiro llegó a su fin con el concierto del grupo indie La Habitación Roja. Fue el último de una serie de actuaciones que también trajeron a A Estrada a Mago de Oz, Sidonie, Ana Mena, Efecto Pasillo y Los Secretos. Una vez finalizado, toca hacer balance del éxito que tuvo, en el primer año que se celebró el Solpores sin restricciones derivadas por la pandemia.

Roberto Conde, empresario que regenta A Casa do Lagoeiro y es quien organiza los Solpores, no se muestra excesivamente contento con el recibimiento de los conciertos en líneas generales, destacando que “estuvo por debajo de las expectativas que tenía antes de que diese comienzo”. Con respecto a los motivos por los que se pudieron registrar malas entradas, Conde señala que “hubo una enorme competencia, especialmente con los festivales. Además, igual me equivoqué al organizar las fechas en una zona de interior los fines de semana, mucha gente marcha para la costa y no vienen explícitamente a A Estrada por un concierto”.

En cuanto a los números registrados, los conciertos con menor tirón rondaron las 500 personas, mientras que los más reclamados, que fueron el de Ana Mena y el de Los Secretos, estuvieron por en torno a los 1.000, siendo la banda madrileña la única que superó la cifra en todo el verano. Precisamente, el único concierto del ciclo que no fue en fin de semana fue el de Los Secretos, que se celebró un jueves y su éxito muestra lo que puede ser una evidencia del problema. A mayores, Conde incide en la diferencia existente entre el interior y la costa, ya que él mismo organizó un concierto del dúo colombiano Cali & el Dandee en una zona costera y tuvo una entrada de cerca de 8.000 personas; mientras que Ana Mena, siendo número 1 de las listas en numerosas ocasiones, apenas tuvo una décima parte de asistencia.

Otro de los problemas pudo ser las fechas concretas elegidas, en un verano plagado de ofertas culturales, muchos de los conciertos coincidieron con grandes festivales como el Morriña Fest o el Son do Camiño, que se llevan a decenas de miles de personas. Conde destaca su “sorpresa” por el hecho de registrar mejores números en las dos ediciones realizadas en época de pandemia que en la de este verano.

También destaca la falta de presencia de gente de los concellos próximos como Vedra, Silleda o Cuntis, que fue mínima, y sí hubo asistentes a los conciertos de A Coruña u Ourense, por lo que se debe de indagar en los motivos que llevaron a eso.

Solpores no Lagoeiro 2023

Roberto Conde está aún embarcado en otros proyectos de fin de verano, por lo que la preparación del cartel del próximo verano aún no comenzó. En los próximos meses intentará ir cerrando fechas y artistas, que apuntan a ser de nuevo variados e intentando revertir los malos resultados de este año 2022.