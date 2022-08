La ANPA de Piloño se reúne el sábado para retomar la demanda de obras

Este sábado, los padres y madres de alumnos del CEIP Cerdeiriñas, de Piloño, organizarán una reunión para ver qué medidas pueden tomar para demandar, una vez más, mejoras en el colegio. Días atrás, no descartaban colocar una pancarta, como hicieron con el parque infantil para reclamar el recambio de diversos elementos de juego. Y por ahora, ya causó efecto, porque el Concello valló la zona para dar paso a las actuaciones pedidas.

Hace justo tres meses y coincidiendo con el final de curso, esta Redacción se hacía eco de la desazón de esta ANPA al no recibir respuesta de la Consellería de Educación para acometer actuaciones como el cambio de ventanas para mejorar la eficiencia energética, solventar las humedades del gimnasio o retirar mobiliario en desuso. Son cuestiones que llevan años pendientes y que conocen tanto el Concello de Vila de Cruces como la propia consellería. Es más, ni este verano se hizo ninguna mejora en el colegio ni tampoco se dio respuesta a la petición de un encuentro con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Por cierto, el político lalinense estará esta mañana en el CEIP Cabada Vázquez, de Codeseda (A Estrada) para comprobar las obras acometidas en este colegio.

Pérdida de subvención

Decíamos que no hubo mejoras durante el verano en las instalaciones del CEIP Cerdeiriñas. Pues sí hubo una, pero costeada por el propio colegio gracias a sus remanentes y aprobada por el Consello Escolar: la reforma integral de la biblioteca. Esta actuación permitió colocar tarima en el suelo, que redundará en la mejora energética del centro.

Desde la ANPA su presidenta, Rocío Facorro, recuerda que el pabellón presenta humedades y que los baños no funcionan. Añade que, a mayores, desde el Concello se solicitó una ayuda para una pista multideporte, pero estas subvenciones eran por concurrencia no competitiva, es decir, que se conceden por orden de llegada de los expedientes. En el caso de Vila de Cruces, se remitió en los últimos días de plazo y ya no quedaba crédito. Estas subvenciones sí llegaron a Agolada y Dozón, por ejemplo.

Según los datos del curso pasado, el CEIP de Piloño contaba con 51 estudiantes matriculados, solo uno más que el curso anterior. La ausencia de respuesta por parte de Educación ante las demandas de estos padres se suma a la decisión de cerrar el CEIP de la parroquia vecina de Merza, que el año pasado tenía tan solo 8 alumnos. Este curso, de continuar, contaría con cuatro, pues no hubo ninguna solicitud de nuevo ingreso. Merza abrió sus puertas en 1980 y en sus mejores tiempos llegó a sumar 120 matriculados.

Silleda acomete reformas en el de A Bandeira

El CEIP de Piloño no es el único que espera una respuesta de la Xunta. En Silleda, el gobierno municipal también aguarda que Educación, titular de sus dos centros públicos, acometa cuanto antes las obras que comprometió ya en mayo de 2021 para solventar arreglos urgentes como la reforma de los baños y la cubierta del edificio central del CEIP de Silleda, así como la eliminación de filtraciones en el de A Bandeira.

El Concello de Silleda realiza durante estos días distintas tareas de mantenimiento y puesta a punto en estos dos centros públicos, de cara al inicio del curso el 8 de septiembre. Entre estos trabajos se incluye el pintado de tres aulas en las dependencias del CEIP Ramón de Valenzuela, de A Bandeira. Estas estancias estaban muy deterioradas por la filtración de humedades.