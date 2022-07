O Chorón renova a súa fe en Caldereta

Non é unha festa relixiosa, pero está movida pola fe. Pola fe en recuperar aquelas xuntanzas entre os veciños que colaboraban nos traballos do campo (a malla ou a recollida das patacas), ou que simplemente aproveitaban os últimos momentos do día para descansaren xuntos na solaina e falar de como fora a xornada.

Relacionadas La leyenda de O Chorón