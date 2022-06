Educación cierra el colegio de Merza

Año tras año, iba bajando su número de alumnos, hasta que pasó el límite de cinco niños para seguir contando con una unidad. Para el curso que viene, el CEIP de Merza contaría solo con cuatro estudiantes (en el curso que remata hoy tenía 8), así que ya no abrirá para la etapa 2022-2023. Es más, ya en este curso que remata hoy no hubo ninguna nueva matrícula.

De sus cuatro niños, tres cursarán quinto y y el restante cuarto de Primaria, pero ya no en unas instalaciones que están perfectamente adaptadas para la actividad educativa: dos de los chavales se trasladarán al cercano CEIP Cerdeiriñas, de Piloño, mientras que los otros dos continuarán su formación académica en el CEIP A Piedade, de Vila de Cruces. El centro educativo, tras llegar al 21 de marzo sin ninguna solicitud de reserva de plaza para el curso que viene, confiaba en que la situación mudase durante el periodo de matriculación definitiva, en el presente mes de junio. Hace tiempo que ya no contaba con Educación Infantil, mientras que los estudiantes de Primaria compartía aula y conocimientos que, sin duda, suponían un beneficio para todos, aunque estuviesen en diferentes niveles educativos.

Merza no ha podido continuar con una batalla por la supervivencia que dura años, casi décadas. En 2013 se puso en marcha una campaña bajo el nombre de Non ao peche do CEIP de Merza. En un vídeo protagonizado por los entonces estudiantes del colegio y proyectado en el auditorio Valero Guzmán se puso de relieve el tremendo programa de actividades que desarrollaban los docentes con sus pupilos. Hace nueve años, los niños también leyeron un poema defendiendo la continuidad de su colegio. Esta vez, no ha podido ser y Merza, el próximo 8 de septiembre, no llenará sus patios de bullicio y alegría, aunque solo fuese la de un puñado de alumnos encantados por volver a compartir aula.

Dardos políticos por el CEIP de Piloño

Hace un año que el gobierno de Xuntos está pendiente de una reunión con el delegado territorial de Educación, César Ares, para trasladarles las reformas que debe acometer la Xunta en los colegios cruceños. Urge una intervención en el de Piloño, donde hay problemas de hongos en las duchas, las paredes de los gimnasios están teñidas de verde por filtraciones de humedad y quedan aún trozos de uralita sobre las ventanas. El alcalde, Luis Taboada, propone que estas obras se acometan ahora en verano, cuando las aulas están vacías. Y de paso le pide al BNG que eleve estas propuestas al Parlamento, “porque con el PP no cuento, no hizo nada en 30 años”.

Desde el Bloque su portavoz, Álex Fiuza, lamenta que Taboada visite el centro después de hacerlo él mismo, y replica que el propio Concello también tiene un gran abandono para con el centro, al ignorar las demandas que remitió por escrito el ANPA al comienzo del curso. Fiuza recuerda que su partido ya emitió enmiendas a los presupuestos de la Xunta para incluir intervenciones en este colegio. Apunta que llevará propuestas en este sentido al pleno para que desde aquí se remitan al Parlamento “y no queden en el cajón, como todas las iniciativas del grupo nacionalista”. Y lamenta, de paso, que los otros concejales de Xuntos no acudan a los consejos escolares.