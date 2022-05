El alcalde de Lalín, José Crespo, se pronunció ayer sobre el interés del Concello por hacerse con el céntrico inmueble anexo al Kilómetro 0 conocido como Casa de Álvaro. El mandatario admitió que existen negociaciones con los propietarios, pero quiso dejar claro que la operación por el momento no está cerrada. En una entrevista radiofónica corroboró la información avanzada por FARO este lunes, si bien rehusó concretar detalles sobre el montante de la operación, aunque sí aseguró que los usos que barajaría pasan por habilitar allí una oficina de turismo, espacios para la difusión del municipio y añadió la posibilidad de habilitar en la primera planta “una espléndida Casa da Cultura”.

El regidor lalinense desveló además que en el mandato anterior los propietarios fueron a visitarlo para ofrecerle la adquisición del inmueble, con fachadas a cuatro calles y que conforma una manzana, “porque entendieron que era el mejor destino”. En este sentido coincide con lo que había trascendido tiempo atrás, que la familia considera al ayuntamiento como la mejor opción y que el inmueble pasase a formar parte del patrimonio municipal para el disfrute de todos los ciudadanos. “Hablaron conmigo para comprarla pero salimos de la Alcaldía y quedó ahí esa posibilidad. Se lo plantearon al anterior gobierno y por lo que sea no se materializó, pero cuando regresé al gobierno retomamos esos contactos”, indicó. “En esa negociación estamos”, apostilló sobre unas gestiones que, reiteró, no son definitivas. “Sería una temeridad decir desde el Concello que está cerrada y no voy a anunciar nada mientras no esté cerrada”, declaró. No obstante, reforzó su postura acerca de que se pudiese lograr el objetivo. “Como alcalde sí tengo interés para adquirirla para el Concello”.

A pesar de que el acuerdo entre las partes no acaba de materializarse para José Crespo sí urge la compra y su acondicionamiento pueda esperar. “Aunque el arreglo no se haga con carácter inmediato, la compra sí se debe hacer ya”, declaró. En consonancia con su anhelo de que la vivienda de estilo modernista construida en 1913 pase a manos municipales apuntó: “Esta edificación tiene apetecedores foráneos, pero me gustaría que fuese para todos los vecinos de Lalín. El momento es ahora o nunca, ya que hay hasta tres personas interesadas y de no comprarla ahora, ya no habría más opciones”.

Por último, señaló que del estado de las negociaciones informó a los portavoces de las fuerzas de la oposición. “Se lo quise decir antes de que se enterasen por la prensa o por los expedientes”, concluyó.

Actividad frenética

Ya en otro orden de cosas, el mandatario lalinense destacó los cuatro fines de semana consecutivos de “eventos de gran formato y muy potentes” que se han encadenado y un mes con propuestas como la Carreira do Cocido, Matanza do Porco, Divercocido, la propia fiesta gastronómica y el Motococido. Y, quiso recordar, que este fin de semana recalará en la localidad una prueba del Mundial de Enduro. Tampoco pasó por alto de que el siguiente, tendrá lugar el festival Os Cocidos do Camiño, con representantes de la gastronomía de Cantabria, Extremadura y Asturias, además del propio cocido lalinense. En lo que atañe a la celebración de los conciertos paralelos al evento turístico-gastronómico precisó que serán gratuitos “porque así lo gestionamos con la empresa organizadora”. La prueba de BTT Lalín Bike Race, la Festa do Orgullo y, a mediados de junio, la Feira do Cabalo serán otros eventos de calado. A modo de resumen, el alcalde apuntó que en total serán nueve fine de semana consecutivos “con eventos de gran formato para dinamizar nuestra villa y recuperar la actividad de ocio y cultural”. Una vez rematadas, el ayuntamiento activará ya el programa de cara al verano.

Xesús Golmar

Sin abandonar la ejecución de infraestructuras, el alcalde también se refirió a las críticas vertidas desde Compromiso por Lalín sobre la demora en las obras pendientes en el colegio Xesús Golmar. Cabe recordar que se trata de la construcción de dos zonas para que los niños puedan resguardarse de las inclemencias meteorológicas y la cobertura del patio. “El gobierno hizo sus deberes”, dijo, y precisó que a raíz de una reunión con la dirección de obra y la comunidad educativa se quedó en que conforme finalizase el presente curso las obras se acometerían. “El compromiso con la empresa es firme y por tanto las quejas del señor Cuíña no tienen sentido”, declaró en alusión al portavoz del principal partido de la oposición. Si inicialmente el ejecutivo había asegurado la posibilidad de dar comienzo los trabajos en el patio de infantil para Semana Santa, ahora traslada al remate del curso las tres intervenciones. Conviene recordar que este proyecto había sido adjudicado a la empresa Roibás Vázquez por algo más de 300.000 euros.

“No hay forma de hacer obras sin causar molestias”

“Cada vez que hay obras hay molestias”. Así resumió Crespo las críticas del BNG en relación a los cuatro meses en los que los vecinos de las calles Monte Faro y Maruja Gutiérrez tendrán restringido el acceso a los garajes y limitado a unos tramos horarios concretos. En primer lugar echó en cara a los nacionalistas la actuación del cuatripartito en la calle Wenceslao Calvo Garra, “que estuvo cinco meses en obras y muchos de ellos cerrada”. En relación a la ampliación de horarios para la entrada a garajes indicó que ello implicaría una demora en el remate de las obras, cuestión que no desea el gobierno. “Si es posible ampliar horarios se intentará, pero las molestias ya anunciamos cuando nos reunimos con los vecinos que las habría y ya nos dijeran que eran conscientes”. Por último recordó que los dos proyectos, recogidos del cuatripartito, tuvieron que ser modificados para, además de actuar en la estética de las rúas, dotarlas de nuevos servicios “para que duren veinte ó treinta años”.

Intercambio de honores con la localidad argentina de Chascomús

El alcalde viajará a finales de mes a Argentina en representación del ayuntamiento para asistir a una serie de actos oficiales. En la municipalidad de Chascomús, el día 30, será bautizada una calle con el nombre de Lalín y más adelante este ayuntamiento tendrá protagonismo en el callejero de la cabecera comarcal dezana. Crespo Iglesias recordó que este año se cumplen 34 de la instalación de un cruceiro en Chascomús regalado por la administración municipal lalinense a raíz del hermanamiento entre ambas villas. Ahora la municipalidad del país austral, en palabras del regidor, es favorable a revitalizar ese hermanamiento con la dedicatoria de una calle a Lalín. El protocolo de relaciones bilaterales es el más antiguo existente pero también quizá el que menos rendimiento tiene debido a las enormes distancias entre los dos ayuntamientos. “Fui invitado a asistir a este evento e invité a todos los portavoces de la oposición a ir, pero pagando cada uno de su bolsillo como hice yo”, manifestó. Anteayer el coordinador de Compromiso, Rafael Cuíña, ya hizo público que acompañaría al alcalde con las condiciones descritas por este. Además de estar presente en la inauguración de la placa en el callejero de Chascomús con el nombre de Lalín está previsto un acto de dedicatoria a Marcial Sánchez de uno de los salones del centro Lalín Agolada y Silleda en Buenos Aires.

“Se hace mucha demagogia con los viajes y no queremos que se haga. Esa semana cogeré vacaciones y el viaje y el alojamiento lo pagaré de mi bolsillo”, insistió. Además de aprovechar su estancia para compartir momentos con familiares, el alcalde avanzó su interés por mantener reuniones con la colectividad lalinense y gallega en Argentina.