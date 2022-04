No hubo, ni de lejos, un volumen de visitantes como el de ediciones pretéritas a la pandemia sanitaria y el cambio de fecha –de febrero a finales de abril– fue quizá otro hándicap para que las calles de Lalín no se abarrotasen de gente como es habitual en un día grande de su Feira do Cocido. El tiempo fue un aliado y al menos se logró el objetivo de que la “herramienta económica” [expresión muy utilizada últimamente por el alcalde, José Crespo] dinamizase durante todo el fin de semana los sectores relacionados con la fiesta Porque, lejos de caer en un patrioterismo desmesurado, ningún templo del cocido se asemeja a la catedral lalinense, y por eso quizá es en toda España, la única fiesta gastronómica de interés turístico internacional.

El Cocido es una imagen de marca y por eso, todavía con mucha gente temerosa por la incidencia del coronavirus, el cambio de fecha o demasiados políticos en el paseíllo por el recinto ferial camino del palco sigue generando interés. La elección de Alberto Núñez Feijóo como pregonero puede desviar la atención en el protagonismo de la fiesta propiamente dicha, pero también puso el foco en Lalín como lugar en el que el político se despedía como presidente de la Xunta. El gobierno municipal se incidía ayer en que la valoración económica de la presencia en medios y por tanto de la difusión alcanzada, auditada por la empresa Kantar Media multiplicó por más de 10 el presupuesto total de la feria. Indica que reportajes, menciones, crónicas, y demás fórmulas periodísticas recogidas nos medios convencionales –web, radio, televisión y prensa escrita– alcanzaron, en los 20 días que se lleva realizando el clipping de prensa coincidiendo con la campaña de difusión de la feria, ya superaron los 2.240.000 euros y que crecerán en las próximas semanas con el Motococido, del Mundial de Enduro o los Cocidos do Camiño. Las más de 530 noticias aparecidas sobre el Cocido o mencionando a esta cita en apenas 20 días son ya la segunda mejor edición en el que la difusión se refiere solo superada por la de 2020 que llegó a superar en mes y medio de campaña las 1.000 noticias nos medios de comunicación. “Una difusión altísima que ya multiplica por dos y por tres las alcanzadas en los mandatos anteriores”, alega. Los 126 millones de impactos realizados en medios se reparten en un total de 40 medios de comunicación de todo el país. Todas las televisiones nacionales, excepto La 2, e incluyendo La 1, Tele 5, Cuatro, La Sexta y Antena 3 emitieron contenidos tanto el domingo en los informativos, como ayer en programas matinales. Destacó Tele 5 que emitió dos reportajes distintos. TVG hizo un amplio despliegue el fin de semana con hasta una decena de piezas. Telemadrid y CMM, el canal de Castilla la Mancha Media, autonómica de esa comunidad, también pasaron piezas aprovechando la información ofrecida por Europa Press. En el que a formato papel se refiere, cabecera nacionales como El País, El Mundo, La Razón, ABC y La Vanguardia recogieron artículos a lo que se añaden “un amplísimo despliegue de la casi totalidad de las cabeceras autonómicas”. También RNE, Onda Cero, Cadena Ser y la radio autonómica RAG. “Pese a ser una edición retrasada en el tiempo y todavía en época de pandemia, logró situarse como la segunda más difundida de la historia solo por detrás de la de 2020 que marcó el récord multiplicando por cinco la difusión de las anteriores”, indicó el ejecutivo. Román Santalla: “Impusieron un mitin en la feria” El PSOE fue el único partido de la oposición que salió ayer a valorar la fiesta. “Quedó demostrado el fracaso de politizar una fiesta que pertenece a todos los lalinenses y no al PP como pretende Crespo”, dijo su portavoz, Román Santalla. En este mismo sentido el socialista añadió: “cada uno va a los mítines de los partidos que quiere, pero ningún vecino o visitante tiene la necesidad de que le impongan un mitin en el Cocido”, declaró, al tiempo que apuntó a como “mucha gente abandonó el pregón cuando el presidente del PP e España comenzó a hablar de política”. Santalla destaca la menor afluencia de público a la carpa del Campo da Feira, sin obviar la incidencia que pudo haber tendido la pandemia o el cambio de fecha. “Sí se hizo notar en la calle el escándalo del Cocido en Miami además, sin resultados positivos para Lalín”. Frente a esto felicitó a las asociaciones o colectivos que participaron en el desfile o a los grupos musicales “que dieron color y vida a Lalín”.