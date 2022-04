“Los gallegos vivimos como comemos, sabemos que la mezcla enriquece y compartir multiplica”

El pregón de la Feira do Cocido iba a ser uno de los últimos actos de Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta. Por eso, su discurso tuvo ayer tintes de despedida, cuando agradeció el cariño prestado desde 2003, la primera ocasión en que estuvo en Lalín. Aseguró que ahora, en su nueva etapa política, llevará “el buen nombre del Cocido” a la capital madrileña, donde ya son comendadores su alcalde José Luis Martínez Almeida y un exregidor, Alberto Ruiz Gallardón.

Recetas para la política

Se lleva también unas cuantas recetas que puede aplicar de la cocina al ámbito político. Para empezar, el fuego lento que convierte al cocido y a cualquier plato de cuchara en un menú digno de dioses. Feijóo se mostró partidario de que los asuntos de política se cuezan también “a fuego lento, con sosiego. La olla común que tanta concordia trae a nuestras mesas no debería parecer imposible en los salones de la política”. Porque esa olla común en política es como el cocido: tiene que emplear varios ingredientes, de forma equilibrada e integradora.

Y de esa integración sabe también la sociedad gallega. Su unidad, según Feijóo “se parece a una familia, porque en su mesa hay sitio para todos”. Considera que esto se debe a que “los gallegos vivimos como comemos: sabemos que la mezcla enriquece y que compartir multiplica. Por eso nos conocen y nos reconocen con fiestas como ésta, declarada de Interese Turístico Internacional” en 2020.

Ya en su introducción al pregonero ante cientos de lalinenses, la presentadora Silvia Jato también estableció paralelismos entre la cocina y la política. La que fue pregonera de la Festa do Albariño en el año 2000 le recordó a los presentes y al presidente de la Xunta que a veces la política es como una olla exprés al fuego, y que incluso se parece a un menú familiar: es complicado que pueda convencer a todos. Una frase suya lo resumió todo “Ser político no es plato de buen gusto”. Sin embargo, repasando la carrera del ya presidente del PP, Jato recordó que Feijóo consiguió cuatro mayorías absolutas, a la par que “hay pocos restaurantes que mantengan tantas veces sus estrellas Michelín”.

El vínculo de comendadores y Cocido

El pregón y el posterior desfile tuvieron lugar ante un público inferior al de los años pre-pandemia. También es cierto que decenas de personas prefirieron ver las carrozas en otras rúas distintas a las de Principal y Loriga, para evitar aglomeraciones. Estos dos eventos fueron el colofón a un programa de actos que arrancó sobre las 11.00 en el consistorio, con el Capítulo Xeral da Encomenda do Cocido, en el vestíbulo. Feijóo presidió el evento, flanqueado por Alfonso Rueda y Ana Pastor y ante medio centenar de representantes políticos autonómicos y locales, en gran número del PP. De la lista de comendadores forman parte desde ayer la comunicadora Esther Estévez (presentadora del programa Dígocho eu, de la TVG); el exministro de Fomento José Blanco; la cantante Luz Casal; el empresario hostelero Melquíades Alvarez y los empresarios Roberto Tojeiro (de Gadisa) y Carmen Lence (del grupo Lence).

De alguna forma, todos están vinculados al cocido: Esther Estévez pide a su madre este plato para celebrar su cumpleaños; Luz Casal nació un 11 de noviembre, día de San Martín, la jornada por excelencia de las matanzas; y José Blanco vino al mundo en la parroquia de San Martín de Ferreira, en Palas de Rei. Por cierto, al exministro socialista de Fomento le colocó la capa su sucesora en el cargo, Ana Pastor. Por su parte, Roberto Tojeiro recordó que Lalín, para Gadisa, “tiene una importancia muy especial desde hace décadas. Aquí pudimos hacer con un grupo de empresarios una labor muy bonita”. Y no olvidemos que Carmen Lence fue escogida como comendadora a petición del sector agroganadero, lo que la llena de orgullo. El alcalde, José Crespo, tras la investidura de los seis (y lo repetiría en la gala) le confirmó a Lence que Lalín es el concello con más vacas de leche de Galicia, 20.849 en concreto. Así que no sería un mal lugar para el grupo Lence si algún día quiere expandir sus empresas.

"¿Un cocido en abril? ¿Y por qué no? La gente de esta villa manejáis el tiempo como queréis"

Los seis comendadores dieron un breve discurso, asegurando que cumplirían con su promesa de comer un cocido al menos una vez al año. A Tojeiro y Lence no les supone ningún sacrificio, aseguraron ambos, mientras que Blanco ya adelantó que dará cuenta de más de uno. Pero fue la intervención del empresario ourensano (nació en Castro Caldelas) Melquíades Álvarez la que más encandiló a los presentes, por su derroche de espontaneidad. Afincado en Madrid y con restaurantes y hoteles tanto en la capital estatal como en Lisboa, dejó claro que pese a la existencia del cocido maragato o del lebaniego, el mundo asocia la palabra ‘cocido’ al de Lalín.

Un tema de Luz Casal

Pero echó en falta que este plato dezano fuese fuente de inspiración como si fue el cocido madrileño para cuplés, pasodobles y piezas musicales de Antonio Molina o Manolo Escobar. Así que le pidió a Luz Casal, “la voz del alma gallega”, que componga un tema para el Cocido gallego, “para que el cocido sea estelar”. La cantante de Boimorto recogió el guante y tomó el testigo “para ver si puedo hacer algo, de forma clara o sutil, relacionado con el Cocido”. Melquíades Álvarez también hizo memoria, recordando cómo conoció a Alberto Núñez Feijóo durante la Festa da Castaña que celebra en Madrid. Por entonces, recordó “auguramos que sería” presidente de la Xunta”. En un guiño a su nueva etapa política, apuntó que “cuando llegue a ser presidente del Gobierno, te daremos el soto”.

Tras la foto de familia de los comendadores, la firma en el libro de honor del Concello y la impresión en moldes de las manos del pregonero, la comitiva visitó el casi medio centenar de puestos de la Carpa do Cocido, instalada en el campo da feira vello. Pese a la previsión de lluvia, no cayó una gota y la Feira do Cocido de ayer volvió a parecerse a las de antes, porque vuelve a coger pulso y porque, como dijo el propio Feijoo sobre el cambio de fecha: “¿Un cocido en abril? ¿Y por qué no?. La gente de esta villa manejáis el tiempo como queréis”.