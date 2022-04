El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, celebró esta mañana en Lalín que la unidad de la sociedad gallega sea como una familia, "porque en su mesa hay sitio para todos".

Feijóo, pregonero de la LIV Feira do Cocido de Lalín, no dudó en calificar la cita gastronómica como "el plato de honor de Galicia". E, igual que hizo Silvia Jato durante la presentación del pregonero, Feijóo echó mano de las bondades de la cocina y se mostró partidario de que los asuntos de la política, como un buen cocido, "se cuezan a fuego lento, con sosiego. La olla común que trae tanta concordia a nuestras mesas no debería parecer imposible en los salones de la política".

Feijóo abrió el programa de actos en Lalín presidiendo,a media mañana, la Encomenda do Cocido, de la que ya forman parte la cantante Luz Casal; la comunicadora Esther Estévez; los empresarios Roberto Tojeiro y Carmen Lence; el exministro José Blanco y el empresario de hostelería Melquíades Álvarez.