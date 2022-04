El portavoz del Partido Popular de Silleda, Ignacio Maril, pide al alcalde, Manuel Cuiña, que “deje de intentar engañar a la gente” y le aconseja que revise la ley de contratos de la administración “antes de hablar”. “Debería saber que quien firma el acta de replanteo es el servicio de la administración encargado de las obras, por lo tanto, el servicio del Concello que se designe para este trabajo, sea interno o externo”, replica el edil, en relación con las obras del Plan Concellos 2021. “Sabemos perfectamente el plazo que tenían para hacerlo, pero también que esa acta tiene que remitirse al órgano del Concello que celebró el contrato y, curiosamente, no se remitió y no apareció en el expediente hasta ayer (por el jueves)”, añade Maril, que concluye que “quien miente y quien no sabe cómo va el procedimiento” es Cuiña.

El líder de la oposición califica las declaraciones del alcalde de “cortina de humo” para intentar tapar el retraso de unas obras previstas para 2021 y que aún no han comenzado. A su juicio, lo que sí está acreditado es que Cuiña “ha tardado más de un año en licitar y adjudicar” las obras, por lo que le conmina a “ponerse a trabajar” para que empiecen cuanto antes, “que es lo único que le pedimos desde el Partido Popular”. Para Maril, las manifestaciones de Cuiña sobre el pago de tasas por ocupación de dominio público por parte de la adjudicataria de la obra de la calle Progreso “rozan el esperpento”. Recuerda que el gobierno “siempre negó” la ocupación de una parcela municipal y de la vía pública, “diciendo que la empresa tenía unos terrenos alquilados, tal como se le exigía en el contrato”. Pero el concejal afirma que en el pliego “no se le permitía” tal ocupación. “Es evidente que el Concello no tiene que pagarse tasas a sí mismo, pero si la empresa quiere ocupar una parcela pública sin haberse acordado en el contrato, tiene que hacerlo como cualquier otra empresa, y lo demás es concederle un beneficio que no está justificado ni tiene amparo legal”, sentencia.