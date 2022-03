La empresa Unión Fenosa Distribución replica que a obra particular del polígono de Álceme, en Rodeiro (son las líneas de alta y baja tensión que asumió la junta de compensación) están en proceso de cesión a la firma. Hasta que este proceso no concluya , la distribuidora no puede ejecutar su parte de la obra, el entronque. Tampoco da plazos sobre cuándo rematará el proceso. La junta de compensación ya remitió toda la documentación e ingresó en 2019 los 40.000 euros que cuesta dicho entronque.