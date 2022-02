Supenso a las depuradoras de Lalín

El gobierno gallego ha reconocido en los últimos años, con la boca pequeña, el deficiente funcionamiento de las dos principales depuradoras de Lalín. El foco se colocó siempre en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Botos, pero el funcionamiento de la situada al lado del Paseo do Pontiñas también es muy mejorable. A estas carencias se atribuyeron en los últimos tiempos los numerosos vertidos que acabaron aflorando en los ríos Asneiro y Deza. Las carencias de estas dos infraestructuras hidráulicas se constatan en un informe elaborado por una consultora para Augas de Galicia entre los meses de abril y julio del año pasado. En ambos casos la compañía Adantia califica como “deficiente” la valoración global de la calidad de la explotación.

Incapacidad para gestionar el volumen de material que llega a cada instalación, unos niveles de depuración por debajo de los mínimos de calidad exigibles, carencias en los mecanismos o la falta de gestión de lodos son solo algunas de las cuestiones reparadas en estos informes. Son documentos ahora públicos incorporados por el Concello al pliego de concesión del servicio de abastecimiento y depuración que sale a concurso por 32,6 millones para 20 años prorrogables a cuatro más.

La evaluación de la depuradora situada en As Cavirtas concluye que el caudal medio tratado –se practicaron cuatro tomas de muestras y dos visitas técnicas entre el 6 de mayo y el 7 de julio pasados– estuvo por encima del caudal de diseño. Como es habitual, en estos estudios se toman muestras de agua, tanto bruta como la tratada; es decir, la que sale por el punto de evacuación. El líquido sometido a los procesos de depuración superó una de las cuatro veces los parámetros mínimos de calidad exigidos. “En general se logran rendimientos de depuración bajos”, alerta el informe. Entre las incidencias más destacadas se apunta a que en la visita del mes de julio fue detectada “una cantidad importante de residuos separados por el concentrador de grasas, que por el aspecto y olor, podrían ser compatibles con algún vertido de purín”, avisa. O, en el sector aireado del reactor biológico, la presencia de “importantes espumas blancas, compatibles con una respuesta biológica ante un vertido”. La turbidez y el arrastre de flóculos en el clarificado del decantador secundario son otras advertencias descritas, al margen de una llamada de atención por la paralización de la línea de lodos o reparaciones en mecanismos de la propia depuradora. ¿Cuáles son las principales recomendaciones propuestas? Incrementar la los elementos de desbaste, la construcción de un nuevo decantador, realizar los mantenimientos oportunos en la línea de deshidratación o vaciar los lodos.

La EDAR de Botos fue sometida también a cuatro procesos analíticos de agua bruta y tratada y la mitad incumplen los parámetros de depuración. A diferencia de la del Pontiñas, el caudal medio tratado en esta infraestructura se situó “muy por debajo” del volumen para la cual fue diseñada y puesta en funcionamiento en el año 2000. Además de puntuar con un deficiente la valoración global, en las visitas técnicas se detectó “un funcionamiento por debajo de la presión recomendada de la bomba EDUR”. También se hace mención a que no hubo gestión de fangos en el período de referencia o que el filtro banda presentó “pocas horas de funcionamiento”.

Si nos ceñimos en exclusiva a los procesos de depuración, esta Redacción ya había alertado hace algo más de tres meses de las carencias de las dos principales infraestructuras de saneamiento. Informes realizados por Augas de Galicia relativos al año 2020 vulneraron la directiva 91/271/CEE. Con un límite de dos incumplimientos en ambos casos, en la emplazada al lado del polígono empresarial fueron detectados 12 y 3 en la otra infraestructura. ¿Cuáles son los parámetros que se testean en estas analíticas? Se trata de medir los niveles máximos de elementos químicos necesarios para completar el proceso de depuración. Se toman como referencia tanto la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO2) como la Demanda Química de Oxígeno (DQO). La EDAR de Botos es, a tenor de este informe, la que muestra un balance más negativo al rebasar los límites establecidos en cinco y siete ocasiones. Las carencias de la que vierte al regato Cavirtas se centran en los niveles de DBO2.

Licitación pendiente del tanque de tormentas

La construcción de un tanque de tormentas es la solución aparente a los problemas de depuración que padece Lalín, como la mayor parte de ayuntamientos, pues el saneamiento es una de las asignaturas pendientes y estamos hablando de infraestructuras con costes millonarios que no dan llegado a todas partes. La que se pondrá en marcha en Lalín [la Xunta asume su licitación por 6,7 millones] tendrá un volumen de retención de 5.000 m3, con unas dimensiones exteriores de 62x41 metros. Esta construcción se levantará en el Paseo do Pontiñas y la actuación de Aguas de Galicia incluye la ampliación de la depuradora existente en esta misma zona. Los colectores interceptores se plantean en cuatro tramos principales, además de entronques para la conexión a la red existente. El primer tramo –de 419 metros lineales– va por el margen izquierdo del espacio fluvial y remata en el tanque de tormentas. El segundo toma el mismo trazado, pero por la parte derecha del paseo, durante 428 metros. Otros parten de la parte baja de O Regueiriño, de la calle Ponte y del colector que recoge las aguas residuales de la parroquia de Donramiro. La empresa que elaboró el proyecto señala que en el plan de saneamiento de Lalín siempre consideró la opción de ampliar la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) existente y no la construcción de una nueva, pero en el caso que así se decidiese la conclusión sobre las alternativas sobre el volumen del tanque de tormentas serían las mismas.