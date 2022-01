La AED prepara una demanda conjunta ante Industria por los daños del apagón de Deza

Las casi cuatro horas que estuvieron Lalín y otros puntos de la comarca sin luz el miércoles han levantado ampollas tanto en la clase empresarial como política, sobre todo de la capital dezana. La Asociación de Empresarios de Deza (AED) anuncia la preparación de una demanda conjunta por los daños y perjuicios causados a los socios por el apagón registrado por una avería en la línea Chantada-Lalín y que ha impedido a muchas empresas y autónomos su actividad durante todo ese tiempo. Tras consultar ayer al Ministerio de Economía, Empleo e Industria y a la Federación Gallega de Parques Empresariales (Fegape), la AED seguirá dos líneas de trabajo: por un lado, recogerá información sobre el número de socios afectados y los perjuicios ocasionados para presentar denuncia administrativa conjunta ante el Ministerio de Economía, Empleo e Industria para resolver responsabilidades y exigir las acciones correctivas necesarias para que este tipo de incidentes no vuelvan a ocurrir; y por otra parte, dado que las reclamaciones individuales de indemnización deben tramitarse individualmente mediante juicios ante los Juzgados de lo Mercantil, la patronal se pondrá en contacto por correo electrónico con los socios y pondrá a disposición de los afectados su servicio de asesoramiento jurídico para indicarles el procedimiento a seguir. Además, el presidente de la AED, Antonio Lamas, trasladará a la distribuidora la “necesidad y urgencia de acometer las obras para completar el anillo de abastecimiento y evitar una sola línea de abastecimiento”.

“El corte de luz ocurrido el miércoles en Lalín es insoportable en el tiempo que nos toca vivir ahora mismo, en este siglo XXI. Creo que Naturgy tiene que tomar la decisión de corregir la situación lo antes posible”. Así de tajante se mostró por su parte José Crespo, alcalde de Lalín, en su valoración sobre lo sucedido. El regidor municipal también piensa que las quejas podrían suponer un antes y después en lo que al suministro eléctrico se refiere en el municipio porque “creo que esto le debería valer a Naturgy para saber que tiene una espada de Damocles ahí porque ahora va a haber muchas reclamaciones. Lo normal es que las haya porque la empresa que tuvo unas pérdidas tiene que reclamar... luego el que se lo repercuta o no Unión Fenosa Distribución es otra historia. Por supuesto, que si una persona ha tenido un perjuicio está en su derecho de reclamar”, indica el alcalde. José Crespo asegura que “se ha demostrado que paralizar la subestación de Lalín es prácticamente paralizar la comarca de Deza. Porque no sólo Lalín se quedó sin luz, sino una parte importante de Silleda, de Rodeiro... En fin, que la subestación de Lalín es un subestación que está en Lalín pero que en realidad tiene un ámbito comarcal”. Y añade que “tienen que mover los permisos necesarios lo antes posible para poder ejecutarlo porque no tenemos que esperar ni un minuto más. Cuanto antes por favor anillen Lalín”.

En otro orden de cosas, el Coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, también pidió ayer al Gobierno de Lalín, y de la forma más constructiva, ser “implacable” con la empresa de suministro eléctrico, que ayer tuvo a nuestro Concello sin suministro durante horas, provocando enormes pérdidas en las empresas, comercio y hostelería, con polígonos vacíos de trabajadores, y un sinfín de personas que han visto interrumpida su actividad, incluida la educación”. Manifiesta que “desde las instituciones, además de exigir que haya alternativas en estos casos, deben actuar con contundencia, llegando incluso a la vía judicial en defensa de los intereses de los vecinos de Lalín”.

Cuíña explica por último que “esta empresa quería acabar con Casas Vellas para poder pasar una línea nueva, los llevamos a juicio y perdieron, y ahora dicen que la quieren enterrar después de años y años exigiendo esta solución, y aún no se sabe cuánto. El miércoles en Lalín hubo muchas pérdidas económicas y creo que el Ayuntamiento tiene que sumarse a la indignación expresada por los vecinos y por la propia AED, a la que aplaudo por haber reaccionado con rapidez en este asunto”.

El proyecto O Irixo-Lalín, la mejor solución

El anillado Lalín-O Irixo es para Naturgy la opción ideal para evitar que se vuelvan a producir cortes de luz tan prolongados. Desde la empresa se recuerda que en mayo del año pasado anunció una modificación del proyecto que pasaba por enterrar la línea de alta tensión salvando la fraga de Casas Vellas. De todas formas, quieren dejar claro que “incidentes como el del miércoles, en el que un maderero tala un árbol y se cae encima de la línea, ya es más complicado. Se trata de una avería ajena a nuestra actividad”. La tramitación de la modificación del proyecto “sigue su curso normal y actualmente está en Industria de Ourense”, apostillan desde Naturgy. Entre las ventajas del anillado se encuentra el que “si falla la línea, se maniobra y se da suministro por la otra porque las reposiciones son mucho más rápidas”, concluyen en la empresa. Desde la suministradora se confirma, además, la apertura por parte de Naturgy de un proceso de investigación con el objetivo de aclarar todo lo sucedido y cuáles fueron las circunstancias que dejaron sin luz a más de 6.000 clientes. Se trata de revisar los permisos y las autorizaciones de los encargados de efectuar la tala de árboles, así como el posible seguro de responsabilidad civil de la firma y esclarecer si fue un error o qué fue lo que realmente pasó para que el árbol acabase cayendo sobre el cableado del tendido eléctrico. Desde Naturgy apuntan, por último, de que se trata de un protocolo habitual en este tipo de situaciones para determinar la posible depuración de responsabilidades en lo acontecido.