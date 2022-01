La teniente de alcalde de Lalín, Paz Pérez, pregunta al edil de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, “cuáles de los proyectos como la calle Arenal, la mejora del alumbrado, la construcción de saneamientos y abastecimientos o la finalización de la Edusi está en contra”. Pérez añade que a Cuíña lo que “le preocupa no es que se recurra a la deuda para hacer obras totalmente necesarias y que en ningún momento comprometen la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento, sino que lo que le preocupa es que el gobierno de Lalín realice inversiones pedidas por los vecinos”. La concejala de Facenda concluye pidiendo a Rafael Cuíña que “se centre y que intente volver a la senda de la coherencia y de la defensa de los intereses de los vecinos, y no sólo lo que conviene políticamente a él, que sería que el gobierno no hiciera nada”.