Agentes de Lalín y Silleda detienen en la AP-53 al acusado por el asesinato de Vigo

La compañía de la Guardia Civil cuyo Puesto Principal tiene su sede en Lalín jugó un papel fundamental en el despliegue policial iniciado para dar con el paradero del presunto autor del crimen que el pasado martes le costó la vida al profesor y sindicalista Benito Torreiro Sío, de 69 años, en su domicilio del Areal vigués. Un control realizado en el peaje de la AP-53 en el municipio de Silleda fue el detonante del arresto del joven de 21 años acusado del apuñalamiento. El operativo que concluyó con la interceptación del presunto criminal estuvo comandado por el teniente de la Guardia Civil Jorge Cobas Piñeiro junto a siete miembros de los cuarteles de Lalín y Silleda y un integrante de la Policía Judicial.

Fuentes de la Benemérita confirmaron ayer a esta Redacción los términos de la operación policial que se llevó con “mucho hermetismo” para poder cazar al acusado del homicidio. Al parecer, viajaba solo en un vehículo y su actitud “muy nerviosa” levantó las sospechas de los agentes procedentes de Lalín y Silleda. Se le intervino la documentación personal y una tarjeta de crédito de la víctima. Además, se localizó en el maletero del coche paquetes y compras realizadas con esta tarjeta bancaria ajena.

La Benemérita lalinense avisó a la Policía Local y a la Policía Nacional, que trasladó agentes al domicilio en Vigo del titular de la tarjeta bancaria, que fue hallado fallecido con signos de violencia. Por ello, el joven de 21 años, natural de Monforte de Lemos pero con domicilio en la ciudad olívica, fue detenido como presunto autor de un delito de usurpación de identidad y de homicidio. Los agentes de la compañía lalinense fueron los encargados de proceder a su detención y, también, de custodiarlo junto al automóvil en el que viajaba hasta la comandancia de Pontevedra.

Tal y como han indicado también otras fuentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, los hechos sucedieron pasadas las 19.00 horas cuando recibieron un aviso para acudir a la vivienda de un hombre en Vigo cuya documentación había sido intervenida a un joven en un control en Trasdeza. Agentes de la Policía Nacional accedieron a la vivienda del profesor Benito Torreiro, tras abrirles familiares de la misma, y localizaron al hombre tendido en el suelo con heridas de arma blanca y un golpe en la cabeza en medio de un gran charco de sangre, han relatado las mismas fuentes policiales.

El interior de la vivienda del malogrado educador y sindicalista no estaba revuelto y, aparentemente, no había daños en la misma cuando los agentes pudieron acceder a su interior. Al lugar también acudió una ambulancia de soporte vital avanzado del 061, cuyo personal sanitario confirmó en el punto el fallecimiento de Benito Torreiro Sío. Mientras tanto, el joven acusado del crimen detenido en Silleda fue trasladado ayer a la Comisaría de la Policía Nacional en la ciudad olívica para prestar declaración. Las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario y la instrucción corresponde al Juzgado de Instrucción Número 5 de Vigo. El detenido fue interrogado por la Policía Nacional durante toda la jornada y no está confirmado que hoy pueda pasar a disposición judicial.

Una persona alegre, positiva y colaboradora

La muerte violenta de Benito Torreiro Sío ha causado un gran impacto entre los miembros de la comunidad educativa, sindical y política con los que compartió su vida. Jubilado desde hace diez años como profesor de Educación Infantil, es recordado como una persona muy alegre, positiva y colaboradora. Sus compañeros ayer no se podían creer lo sucedido. “Era una persona muy cercana tanto a los niños, como a los padres y profesores. Los maestros que coincidimos con él estamos desolados. No nos los podíamos creer”, indica una profesora. Sus compañeros de profesión destacan su compromiso social, que le llevó a realizar varias estancias formativas en Brasil y Colombia. Benito era soltero y no tenía hijos y sus allegados recuerdan que estaba muy orgulloso de sus sobrinos. “Era pura alegría. No he conocido en la vida a un tipo que contagiara tanta felicidad”, relata desde Argentina su sobrino. Fernando. Torreiro era una persona caracterizada por un fuerte compromiso social, que demostró también en el ámbito sindical. Fue afiliado de UGT desde principios de los 80 y en el 2002 asumió el cargo de secretario general de la Federación de Educación (FETE) de UGT en Vigo. “Era afiliado y participaba activamente en la vida orgánica del sindicato”, subraya Ernesto Fontanes, secretario comarcal de UGT. También la familia socialista lloraba ayer la perdida de Benito Torreiro, que llegó a formar parte de las listas del partido socialista para las municipales de 2003 en As Neves. Benito Diz recuerda que se animó a “echar una mano”, ya que estaba dando clase en la Escola Unitaria do Calvario, en la parroquia de Tortoreos.