La Xunta de Galicia activa la campaña promocional Acende o Xacobeo en más de medio centenar de emplazamientos de toda la comunidad, entre los que se incluye la iglesia parroquial de Lalín, como inicio del Año Santo 2022, que será el segundo consecutivo. Por este motivo, su delegado territorial en Pontevedra, Luis López, acompañado del alcalde lalinense, José Crespo, y de otros representantes municipales, asistió ayer por la tarde a la puesta en marcha de esta iniciativa con la iluminación ornamental del templo de Santa María das Dores, que fue la localización elegida para impulsar este Xacobeo bis en la Vía de la Plata. Repite entre los monumentos escogidos, pues ya había gozado de iluminación hace ahora un año con motivo del Xacobeo’21.

“Aguardamos que el próximo año tengamos un Xacobeo pleno, ya que tenemos confianza en superar definitivamente la pandemia a pesar de la difícil situación actual”, manifestó Luis López durante el acto celebrado a última hora de la tarde de ayer en Lalín. “Además, el Camino de Santiago y nuestra tierra se han relevado como un destino turístico, cultural y religioso seguro”, añadió el representante autonómico, convencido de que 2022 “será el año grande de Galicia”.

52 monumentos

En total, son 52 los monumentos gallegos emplazados en las diferentes rutas jacobeas que ven iluminadas sus fachadas hasta el próximo 7 de enero, con el fin de dar a conocer el Año Santo 2022. Paralelamente, también se encenderán con la iconografía de la flecha amarilla, la concha del peregrino y un logotipo oficial una decena de edificios de otras comunidades autónomas por las que pasa el Camino de Santiago e incluso de ciudades europeas como Londres, Dublín o Helsinki, entre otras.

En la provincia de Pontevedra, los edificios que participan en esta campaña son, además de la iglesia de As Dores de Lalín (Vía de la Plata): el templo de San Xulián de Pontecesures, la Catedral de Tui y el Pazo de Mos (Camino Portugués); la Torre do Reló de A Guarda, la parroquia de San Xoán de Nigrán, Cabo Silleiro, en Oia, y el Museo do Mar de Vigo (Camino Portugués por la Costa); y el Pazo de Fefiñáns de Cambados y la iglesia de San Cibrao de Vilanova de Arousa (Ruta Mar de Arousa y Río Ulla).