La Policía Local de A Estrada contará desde el próximo lunes con dos nuevos agentes en su plantilla. Así lo anunció ayer el alcalde de A Estrada, José López Campos, al analizar el posible retorno del turno de noche en la Policía Local. Con la llegada de estos dos nuevos agentes, el cuerpo policía estradense aumenta hasta los trece efectivos. Sigue sin embargo muy lejos de los 18 que llegó a tener para poder repartir turnos y cubrir el servicio las 24 horas del día. El regidor local manifestó que, con estos dos nuevos agentes, se analizará con el responsable de la Policía Local, Aurelio Fernández, la opción de recuperar el turno de noche en días puntuales.

“Recuperar el turno de noche con los agentes que tenemos ahora mismo es imposible pero sí se pueden realizar servicios extraordinarios una vez se incorporen los dos nuevos policías. Es algo que estamos valorando y para lo que estamos buscando fórmulas”, manifestó el alcalde, quien reconoció el servicio sigue condicionado a la hora de cubrir todos los turnos del día por las bajas de varios agentes. López Campos sin embargo no concretó si esos días de servicios extraordinarios serán siempre en fines de semana, cuando se han detectado en los últimos meses problemas con actos vandálicos. Prefiere en este caso que sea algo no marcado para evitar que se sepa de antemano cuándo habrá servicio por la noche y cuándo no.

Estos dos nuevos policías se incorporarán al servicio el lunes pero lo harán inicialmente en prácticas. Continuarán así hasta el día 31 de enero, cuando se incorporarán ya plenamente a la plantilla de la Policía Local de A Estrada. Su llegada al cuerpo se ha hecho esperar, ya que han tenido que terminar su formación en la Academia Galega de Seguridade Pública de Galicia (Agasp), precisamente en la generación de policías que en estos días está realizando el Camiño da Geira e dos Arrieiros hasta Santiago.

Nuevo coche híbrido para la Policía y una “pickup” para el servicio de Emerxencias

La Policía Local de A Estrada cuenta desde ayer con un nuevo coche policial. Se trata de un Hyundai Tucson que ha sido financiado en un 80% por la Xunta de Galicia y en un 20% por el Concello de A Estrada, para hacer un total de 36.000 euros, equipamiento policial incluido. El alcalde explicó que la apuesta por adquirir este coche híbrido era algo que llevaban tiempo realizar debido a las necesidades de la Policía Local, que cada día recorre unos 150 kilómetros en sus rondas por el casco urbano y el rural estradense. El regidor local apuntó que el paso hacia un tipo de coches híbridos o incluso eléctricos es algo necesario para ahorrar y al mismo tiempo reducir emisiones de carbono, algo que figura en su estrategia de desarrollo sustentable y también algo que reclaman desde Europa a la hora de reparto de fondos. No será sin embargo la única adquisición para el parque de coches municipal. La próxima semana está prevista la entrega de una pickup para el servicio de Emerxencias. Esta nueva furgoneta sustituirá a su viejo todoterreno. Además, el alcalde también anunció que el próximo año llevarán a cabo la comprar de una nueva ambulancia para Emerxencias, ya que la actual ha cumplido sus ocho años de vida útil. Cuesta en torno a 70.000 euros pero el alcalde señaló que se trata de una inversión necesaria para poder contar en A Estrada con un servicio con “un retorno incalculable” con 3-4 intervenciones diarias.