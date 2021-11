Los populares cruceños acusan al gobierno local poco menos de desperdiciar 120.000 euros en un proyecto llamado a mejorar la conexión vial del polígono industrial de O Camballón cuando la realidad es que las obras no supusieron beneficio alguno para las empresas.

La formación de Jesús Otero recuerda que en su momento había advertido al alcalde, Luis Taboada, que el proyecto tendría que contemplar la salida del recinto hasta su conexión con el vial hacia Lalín, “mejorando así los accesos al polígono y beneficiando al matadero municipal”. No obstante, asegura, ninguno de estos objetivos se lograron por la “incompetencia y la cabezonería” del regidor al no aprobar la octava modificación puntual del planeamiento urbanístico que afectaba tanto a este parque como al agroforestal. “Esta obra no es más que un gasto que no ha beneficiado a ninguna empresa ni ha reportado beneficio público al municipio, haciendo imposible la ampliación y mejora del acceso y perjudicando a la empresa del matadero municipal”, sentencia.

Para el PP es sumamente grave que el mandatario perseveren en su negativa a cooperar con el desarrollo de infraestructuras que mejoren la competitividad y favorezcan la actividad empresarial y económica en el municipio. “Desde esta administración se ha engañado sin reparos al conselleiro de Industria, a quien en su visita al municipio el alcalde indicó que se iba a mejorar la comunicación con el polígono, siendo esto mentira”, manifiesta el grupo popular.