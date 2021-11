Codeseda pone en marcha por tercer año el programa “Unha aldea no Nadal”

Por tercer año consecutivo, el lugar de Codeseda de la parroquia de Doade pondrá en marcha su proyecto dinamizador denominado “Unha aldea no Nadal”, que tendrá lugar entre el 8 de diciembre y el 6 de enero. La organización destaca que en las dos primeras ediciones fueran más de 3.000 los visitantes y que de esta forma el Museo Etnográfico Casa do Patrón pondrá el broche de oro a un 2021 “lleno de retos, dificultades y trabajos”.

La jornada inaugural de “Unha aldea no Nadal” será el miércoles 8 de diciembre con el encendido de las 80.000 luces de la calle principal del lugar, a las 18.00 horas, que contará con la actuación del grupo Os Trasnos de Doade. La siguiente cita será el 12 de diciembre con el “Día do Camiño”, con un taller de arte floral a las 17.00 horas y un concierto de Manoele de Felisa y su grupo a las 18.00 horas, donde cantará su Cancioneiro do Camiño. La programación de diciembre regresará el día 19 con el “Día cultural”, que cuenta con un magosto tradicional a las 17.00 horas y la actuación de la Coral Polifónica de Lalín a partir de las 18.00 horas. El domingo día 26 llegará el “Día máxico” que ofrecerá un “Free Tour de lendas e contos” a las 17.00 horas y un concierto del combo Habana Feeling titulado “Son do Nadal” previsto para las 18.00 horas.

En enero de 2022, la propuesta de Codeseda dedicará el “Día dos nenos” el domingo día 2 con talleres de Navidad para los más pequeños a partir de las 17.00 horas y la actuación del coro infantil “Luis Areán” y el coro juvenil “Xoven Voz” después de las 18.00 horas. La programación finalizará el miércoles día 6 con el “Día de Reis”, que arrancará a las 17.00 horas con los Cantos de Reis por la aldea a cargo del grupo Os Trasnos de Doade, la actuación del grupo Noséqué a las 18.00 horas y, finalmente, con una chocolatada que precederá al apagado del alumbrado y la clausura del evento a las 19.00 horas.

La programación navideña de Codeseda se completa con visitas guiadas al Museo Casa do Patrón y las exposiciones de belenes de martes a domingo de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Y, por último el mercadillo artesanal solidario en colaboración con Cogami y En Morea los días 12, 19 y 26 de diciembre y el 2 de enero con horario de 16.30 a 20.00 horas.