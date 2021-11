La CIG ha presentado sendas demandas “en el nombre de un importante número de trabajadoras” solicitando los atrasos del convenio no cobrados por parte de las empleadas del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Silleda. La central sindical baraja fechas próximas para “movilizarse y solicitar el fin de las agresiones a las trabajadoras y que se cobre en tiempo y forma”, asegura en su comunicado. Recuerda que esta vía está penalizada por parte de la empresa Saluvi “que a día de hoy todavía no ha ingresado las nóminas”.