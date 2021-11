La oposición lalinense acusa al gobierno de elevar la deuda a 9 millones con un presupuesto “irreal”

La corporación municipal lalinense representó ayer un guión previsible en un pleno de presupuestos donde el documento económico del próximo año solo fue defendido por el grupo de gobierno y severamente cuestionado por las tres fuerzas de la oposición. Mientras el equipo de José Crespo apeló a la fortaleza de una cuenta récord –29,8 millones de euros– que permite desarrollar grandes proyectos y atender las demandas de los ciudadanos, la oposición lo culpó de endeudar de nuevo el Concello situando el pasivo bancario a final del próximo curso en 9 millones. Compromiso, PSOE y BNG echaron en cara al gobierno el informe adjunto de Intervención en el que se advierte de que la cuenta vulnera el principio de estabilidad.

La teniente de alcalde Paz Pérez fue la encargada de defender unos presupuestos que calificó de “valientes, expansivos, equilibrados” y propicios para el reto de salir de la pandemia. Sobre los casi 9 millones que se pedirán en préstamos indicó que son necesarios para complementar financiación de actuaciones y que en todo caso este montante supone el 52% de los ingresos corrientes cuando la ley permite ir hasta el doble. Subrayó una caída de la presión impositiva y aseguró que ningún vecino verá con malos ojos las inversiones propuestas.

“Piensan más en el poder que en las necesidades de los vecinos y de los gobiernos futuros”, espetó Rafael Cuíña (Compromiso), quien recordó que el cuatripartito había dejado a cero la deuda municipal. Tanto él como su compañera Teresa Varela incidieron en una cuestión: las críticas del PP en la oposición por un elevado volumen de remanentes, prueba de un incapacidad gestora, sin perder de vista que el gobierno anterior sí estaba sometido al cumplimiento de las reglas fiscales que para 2022 el Gobierno central mantiene en suspenso como en los dos últimos cursos. “Antes tener cuatro millones de remanentes era un desastre de gestión y ahora sin corsés tienen seis y es todo una maravilla”, declaró Cuíña. También preguntó sin éxito cuánto dinero habría que movilizar en formalización o amortizaciones de los créditos.

El argumentario del grupo socialista fue defendido –en ausencia de su portavoz, Román Santalla– por la edil Alba Forno. “Vuelven a empufar el concello con un presupuesto que incumple el principio de estabilidad, gastan en personal más”, dijo, y aseguró que hay más dinero para fiestas y ferias “que para caminos vecinales”. Tildó de “despilfarro” los más de dos millones para la ampliación de A Romea –Pérez agradeció a la Diputación la ayuda de más de un millón por “el mejor proyecto” presentado al plan ReacPon– y preguntó en qué situación estará el ayuntamiento cuando vuelvan a aplicarse las reglas fiscales.

Francisco Vilariño (BNG) vaticinó que esta cuenta “de ciencia ficción” no será ejecutada por la incapacidad gestora del gobierno “más caro de la historia” que para el próximo año se sube un 2% sus salarios y que llegará al final del mandato consumiendo dos millones de dinero público. “No tienen capacidad para gestionarlo y eso que os vendisteis como los grandes gestores ”, insistió, consideró ridícula la caída de la presión fiscal, y a su juicio, en la propuesta de inversiones figuran proyectos de otros años que no se materializaron. “Lo peor de un gobierno es no ejecutar unos presupuestos”, dijo.

Pérez, en su segundo turno, reprochó a la oposición una interpretación del informe de la interventora sobre el desequilibrio financiero e insistió en la valentía de apostar por un proyecto de presupuestos llamado a mejorar la calidad de vida de los vecinos con un 42% de fondos para el casco urbano y el 58% para el rural, con notable protagonismo de las políticas sociales. “Si para 2023 deben cumplir las reglas fiscales, ¿qué van a hacer; pedir otros 9 millones de crédito”, declaró Teresa Varela.

“Para hacer este presupuesto tiene que mandar uno; ustedes eran cuatro partidos y claro que así es difícil”, exclamó Crespo, quien despachó en unos minutos su única réplica a la oposición, consciente de que cada grupo ya había anunciado el sentido de su voto. “El trabajo de este gobierno empieza a dar sus frutos”, dijo. y recordó que esta cuenta será regada por otros 15 millones de fondos de otras administraciones. “Al final del mandato se verá la deuda y los remanentes que tenemos”, declaró, al tiempo que recordó hay un préstamo de un millón del cuatripartito por el DUSI.

Contratos menores para favorecer a las empresas locales

Pérez explicó que el incremento del gasto de personal en 800.000 euros se debe a la adecuación retributiva del plantel y al hecho de haber gestionado la consecución de dos talleres de empleo, pero se topó con la réplica de la oposición. Forno dijo que el aumento respecto a 2016 eran dos millones y Cuíña también lo atribuyó a la política laboral del gobierno que, en la oposición, negó que fuesen necesarios “cientos de miles de euros” para regularizaciones y ahora un informe externo encargado por el Concello ya apunta a un mínimo de 400.000. ¿Quién tenía razón”, dijo. “Las chapuzas e irregularidades en materia de personal son un agujero negro”, exclamó Forno. ¿Van a mejorar la calidad de vida de los vecinos? Será de los concejales que en plena pandemia se suben el sueldo un 2%”, apostilló Francisco Vilariño. Desde las bancadas de Compromiso se echó en cara al equipo de Crespo el elevado número de contratos a dedo que acarrearon reparos de Intervención a facturas por importe de decenas de miles de euros. No obstante, el alcalde no solo rehusó este debate sino que aseguró que se seguirá recurriendo a la figura del contrato menor para que los negocios y empresas lalinenses tengan ventaja “dentro de la legalidad” con respecto a las foráneas. “Ojalá pudiésemos hacer más”, manifestó, e invitó a la oposición a hablar en detalle sobre este asunto.