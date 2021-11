El DOG publicó ayer el calendario laboral del próximo año en el que figura la relación de todos los municipios gallegos y sus festivos locales. Así, en Agolada no será laborable los días 29 y 30 de junio (festividad de San Pedro y San Pablo) pese a que su alcalde, Luis Calvo, había anunciado que una de las jornadas se reservaría para conmemorar su victoria electoral. El día que esta propuesta debía ser refrendada en pleno el regidor adujo que se trataba de un error administrativo, sin cerrar la puerta para 2023.

En Cerdedo-Cotobade será festivo el 1 (festividad del Ecce-Homo) y el 24 de agosto (San Roque), mientras que Dozón reserva el 18 de julio (Virgen del Carmen) y el 5 de septiembre (Pena de Francia). En A Estrada son el 1 de marzo (martes de Carnaval) y el 27 de junio (fiestas patronales); Forcarei el 29 de agosto (As Dores) y 11 de noviembre (San Martiño). Lalín mantiene sus dos festivos el lunes y martes de sus fiestas patronales (26 y 27 de septiembre). En Rodeiro el 13 de junio (San Antonio) y el 8 de septiembre (Virxe do Faro); Silleda el 8 de julio (Festa do Lacón) y el 22 de agosto (Empanada) y en Vila de Cruces; el 8 y 9 de agosto por festejos de A Piedade.