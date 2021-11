La caída de las temperaturas se puso de manifiesto ayer en las comarcas, sobre todo en las áreas más montañosas, y en cumbres como en la Serra do Faro los conductores que viajaban entre Rodeiro y Chantada se toparon con aguanieve. Para hoy Meteogalicia prevé que el mercurio no suba en Deza de los 11 grados y las mínimas, que subirán levemente, no estarán por encima de los 4 grados.