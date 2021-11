La Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE) presentó ayer su programa para la nueva entrega del Venres Meigo. La alternativa local a la práctica norteamericana Black Friday, que debido a la pandemia fue cancelada en el 2020, pretende competir con las grandes superficies comerciales y multinacionales en una de las épocas más cruciales del año, la contienda de Navidad. El próximo viernes 26 de noviembre los negocios estradenses colgarán sus carteles de descuentos para que los más adelantados realicen sus compras navideñas mínimo un 20% más baratas. Algunos establecimientos ofrecerán las mismas rebajas durante toda la semana. El presidente de la ACOE, Alfredo González reconocía que las cifras han mejorado respecto a las primeras ediciones, y actualmente es la cuarta campaña con mejores ventas del grueso anual.

Las personas que decidan hacer sus compras en los negocios que participan en la iniciativa recibirán unos vales que podrán canjear después en los diferentes puestos de comida y bebida que la asociación ofrece para acompañar las actividades y actuaciones. Concretamente, los clientes podrán disfrutar de chocolate, cócteles y palomitas con los bonos que les sean entregados en los establecimientos que visiten.

A mayores, la agenda para del Venres Meigo viene repleta de eventos para todos los públicos, en diferentes puntos de la villa. Para comenzar, en la plaza del Concello se impartirá un taller de manualidades a cargo de Arte Nas Túas Mans a las 17.00 horas, si bien hay que tener en cuenta que las plazas están limitadas a 30, que se adjudicarán por orden de demanda. En el mismo espacio Barafunda representará Os divertidos Espíritus do Samaín a las 18.00 horas y se para complementar el espectáculo se colocará el puesto de palomitas.

Una hora más tarde comenzarán las dos sesiones DJ que tendrán lugar una en Porta do Sol y la otra en la Praza do Mercado. Ambas actuaciones se extenderán hasta las diez de la noche, hora en la que cerrarán los comercios. Para acompañar, ambas localizaciones dispondrán de un puesto de cócteles. Y simultáneamente, en la Farola estarán los puestos de chocolate. y de churros, estos últimos serán de pago. Es importante recalcar que el servicio se prestará hasta fin de existencias, por lo que es posible que algunos de los que se acerquen a los distintos puestos no puedan canjear sus tickets. Y para los más jóvenes, las cuatro mascotas de la ACOE y cuatro mascotas sorpresa repartirán globos y realizarán animaciones en la calle.

No obstante, todas las actividades en exterior serán canceladas en caso de pronóstico de lluvia, en cuyo caso el presidente la asociación adelantó que se avisará con antelación, y que no afectará a los descuentos en tiendas.