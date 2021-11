El Conservatorio Profesional de Música (CMUS) de Lalín es el primero en Galicia en introducir la inteligencia artificial. El centro lalinense se ha sumado al proyecto denominado Sharpmony, galardonado este año con el primer premio a la mejor App otorgado por la Asociación Española de Inteligencia Artificial en su congreso de Málaga.

José Bugallo, secretario del CMUS lalinense y profesor de Armonía, explica que “es una aplicación que desarrolla la Universidad de Extremadura y básicamente lo que hace es ayudar a los alumnos en su casa a corregir los ejercicios, en este caso de la materia de Armonía. De esta forma, tienen la posibilidad de poder hacer el ejercicio tantas veces como necesiten y de esa manera están practicando y aprendiendo a la vez”. Bugallo añade que “empezamos a utilizarla este año. La descubrimos este curso, me puse en contacto con los desarrolladores y nos dieron el visto bueno y nos agregaron como colaboradores porque es una aplicación en constante desarrollo”.

En la actualidad, la inmensa mayoría del alumnado utiliza esta aplicación en su móvil puesto que “puede haber dos o tres alumnos que no la utilicen de los 27 que son”, asegura José Bugallo. El profesor destaca que “es una aplicación en la que el factor humano todavía se tiene en cuenta. Una vez que ellos me envían los ejercicios corregidos con la aplicación yo todavía les echo un vistazo y les aconsejo sobre algunas cosas que la aplicación no ve”. En el Conservatorio de Lalín no descartan seguir ampliando el número de este tipo de herramientas en la comunidad escolar.